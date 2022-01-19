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Rus vekil Slutskiy: Rusya'ya yönelik doğalgaz piyasasında manipülasyon suçlaması asılsız
Rus vekil Slutskiy: Rusya'ya yönelik doğalgaz piyasasında manipülasyon suçlaması asılsız
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Slutskiy, Rusya’ya yönelik doğalgaz piyasasında manipülasyon yapma yönündeki tüm suçlamaların tamamen... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T02:20+0300
2022-01-19T02:20+0300
dünya
avrupa
nato
gazprom
jens stoltenberg
leonid slutskiy
doğalgaz
manipülasyon
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Duma Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Avrupa’da enerji krizinin gaz sevkiyatını azalttığı iddia edilen Rus Gazprom şirketinin manipülasyonun sonucu olduğu yönündeki iddiasını değerlendirdi.Slutskiy, “Rusya’ya yönelik her türlü gaz piyasasında manipülasyon suçlaması kesinlikle asılsız. Gazprom temsilcileri, mevcut uzun vadeli kontratlar kapsamında ek gaz hacimlerini tedarik etmeye hazır olduğunu doğrudan açıklamıştı. Üstelik fiyatı, toptan fiyatların çok altında. Genel olarak Rusya, taahhütlerini yerine getiriyor, oysa Avrupa sürekli Kuzey Akım-2’yi siyasallaştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.Asıl suçu Rusya’ya atmaya çalışan Stoltenberg ve bazı Avrupalı yetkililerin manipülasyonlara son vermesi gerektiğini kaydeden Rus milletvekili, NATO Genel Sekreteri’ne Avrupa’daki yeraltı gaz depolarının neden boş olduğunu araştırması gerektiğini belirterek, “Avrupa’ya yıl sonunda kış gelmiş, bundan da Rusya suçlu” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220118/almanya-basbakani-scholz-rusya-ukraynaya-saldirirsa-kuzey-akim-2yi-dondurabiliriz-1052859142.html
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avrupa, nato, gazprom, jens stoltenberg, leonid slutskiy, doğalgaz, manipülasyon, rusya parlamentosunun alt kanadı duma

Rus vekil Slutskiy: Rusya'ya yönelik doğalgaz piyasasında manipülasyon suçlaması asılsız

02:20 19.01.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов / Fotoğraf bankasına girLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Slutskiy, Rusya’ya yönelik doğalgaz piyasasında manipülasyon yapma yönündeki tüm suçlamaların tamamen kesinlikle olduğunu söyledi.
Duma Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Avrupa’da enerji krizinin gaz sevkiyatını azalttığı iddia edilen Rus Gazprom şirketinin manipülasyonun sonucu olduğu yönündeki iddiasını değerlendirdi.
Slutskiy, “Rusya’ya yönelik her türlü gaz piyasasında manipülasyon suçlaması kesinlikle asılsız. Gazprom temsilcileri, mevcut uzun vadeli kontratlar kapsamında ek gaz hacimlerini tedarik etmeye hazır olduğunu doğrudan açıklamıştı. Üstelik fiyatı, toptan fiyatların çok altında. Genel olarak Rusya, taahhütlerini yerine getiriyor, oysa Avrupa sürekli Kuzey Akım-2’yi siyasallaştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Asıl suçu Rusya’ya atmaya çalışan Stoltenberg ve bazı Avrupalı yetkililerin manipülasyonlara son vermesi gerektiğini kaydeden Rus milletvekili, NATO Genel Sekreteri’ne Avrupa’daki yeraltı gaz depolarının neden boş olduğunu araştırması gerektiğini belirterek, “Avrupa’ya yıl sonunda kış gelmiş, bundan da Rusya suçlu” dedi.
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