https://tr.sputniknews.com/20220119/rusya-batiya-ukrayna-hukumetine-silah-tedarikini-durdurma-cagrisi-yapti--1052897458.html
Rusya, Batı’ya Ukrayna hükümetine silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı
Rusya, Batı’ya Ukrayna hükümetine silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Batı ülkelerine Ukrayna’ya silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı. Ryabkov, Ukrayna’ya silah satışının Rusya’nın... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü’nün bir toplantısında, “Militan Ukrayna rejimine silah, taktik destek, planlama yardımı, askeri üs donatımı ve tatbikat düzenleme kılavuzları gibi pek çok şeyi sağlamanın durdurulması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Zira bunlar bizim için doğrudan tehdit oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın söz konusu açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in bugün ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e, Washington’ın artan askeri desteği için teşekkür etmesini izledi. İngiltere hükümet yetkilileri de kısa süre önce, Ukrayna hükümetine tanksavar silah tedarikine başladıklarını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/ukraynaya-giden-abd-disisleri-bakanindan-rusyaya-cagri-bariscil-yolu-izleyin-1052889914.html
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Rusya, Batı’ya Ukrayna hükümetine silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı
16:04 19.01.2022 (güncellendi: 16:05 19.01.2022)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Batı ülkelerine Ukrayna’ya silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı. Ryabkov, Ukrayna’ya silah satışının Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü’nün bir toplantısında, “Militan Ukrayna rejimine silah, taktik destek, planlama yardımı, askeri üs donatımı ve tatbikat düzenleme kılavuzları gibi pek çok şeyi sağlamanın durdurulması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Zira bunlar bizim için doğrudan tehdit oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın söz konusu açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in bugün ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e, Washington’ın artan askeri desteği için teşekkür etmesini izledi. İngiltere hükümet yetkilileri de kısa süre önce, Ukrayna hükümetine tanksavar silah tedarikine başladıklarını açıklamıştı.