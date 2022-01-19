https://tr.sputniknews.com/20220119/rusya-batiya-ukrayna-hukumetine-silah-tedarikini-durdurma-cagrisi-yapti--1052897458.html

Rusya, Batı’ya Ukrayna hükümetine silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı

Rusya, Batı’ya Ukrayna hükümetine silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Batı ülkelerine Ukrayna’ya silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı. Ryabkov, Ukrayna’ya silah satışının Rusya’nın... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T16:04+0300

2022-01-19T16:04+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü’nün bir toplantısında, “Militan Ukrayna rejimine silah, taktik destek, planlama yardımı, askeri üs donatımı ve tatbikat düzenleme kılavuzları gibi pek çok şeyi sağlamanın durdurulması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Zira bunlar bizim için doğrudan tehdit oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın söz konusu açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in bugün ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e, Washington’ın artan askeri desteği için teşekkür etmesini izledi. İngiltere hükümet yetkilileri de kısa süre önce, Ukrayna hükümetine tanksavar silah tedarikine başladıklarını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220119/ukraynaya-giden-abd-disisleri-bakanindan-rusyaya-cagri-bariscil-yolu-izleyin-1052889914.html

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abd, rusya, ukrayna, sergey ryabkov, antony blinken, uluslararası valday tartışma kulübü