https://tr.sputniknews.com/20220119/rusya-disisleri-lavrov-blinken-gorusmesi-icin-hazirlik-calismalari-yapiliyor-1052872801.html

Rusya Dışişleri: Lavrov-Blinken görüşmesi için hazırlık çalışmaları yapılıyor

Rusya Dışişleri: Lavrov-Blinken görüşmesi için hazırlık çalışmaları yapılıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Blinken arasında Avrupa ülkelerinden birinde yapılacak görüşme için hazırlık çalışmalarının aktif olarak... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T00:44+0300

2022-01-19T00:44+0300

2022-01-19T00:44+0300

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antony blinken

birleşmiş milletler (bm)

görüşme

gerilim

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasında Avrupa ülkelerinden birinde yapılacak görüşme için hazırlık çalışmalarının aktif olarak sürdüğünü belirtti.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Zaharova, "Lavrov ve Blinken arasındaki görüşme için hazırlık çalışmaları yapılıyor. Teyit edilince ve hazırlık çalışmaları bitince duyuracağız. Fakat gerçekten de Rusya ve ABD dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin aktif hazırlık aşamasında bulunduğunu doğrulayabilirim" dedi.'Lavrov ile Baerbock, Minsk Anlaşmasını görüştü'Lavrov ile Alman mevkidaşı Annalena Baerbock arasında dün gerçekleşen görüşmeye ilişkin bilgi veren Zaharova, "Elbette uluslararası konular üzerinden geçtiler. Güvenlik garantileri müzakereleri, NATO eylemlerinin bizim için kabul edilemez olduğu, genişleme ve genel olarak onların söylemi, Ukrayna. Minsk Anlaşmasının tüm maddelerinin tek tek üzerinden geçtiler" ifadelerini kullandı.BM: Lavrov-Blinken görüşmesinden sonra gerilimin düşmesini umuyoruzÖte yandan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Lavrov ile Blinken’in yapacağı görüşmenin gerilimin düşmesini sağlamasını umduğunu ifade etti.Basın toplantısında gazetecilere konuya ilişkin açıklama yapan Dujarric, “Özellikle bölgede gerilimin arttığı zamanlarda bu tür diyalogları her zaman fazlasıyla destekliyoruz. Ve toplantıdan çıkan sonucun söz konusu gerilimin düşmesi olmasını umarız” diye konuştu.Dujarric ayrıca, BM Genel Sekreterinin ilgili tüm ülkelerin Ukrayna etrafındaki gerilimi azaltmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğine inandığını vurguladı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev ve Berlin ziyaretlerinin ardından önümüzdeki cuma günü Cenevre’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

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abd, rusya, sergey lavrov, mariya zaharova, stephane dujarric, antony blinken, birleşmiş milletler (bm), görüşme, gerilim