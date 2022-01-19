https://tr.sputniknews.com/20220119/rusya-idlibdeki-militanlar-tartus-ve-lazkiyeye-saldirilar-planliyor-1052875048.html

Rusya: İdlib’deki militanlar Tartus ve Lazkiye’ye saldırılar planlıyor

Rusya: İdlib’deki militanlar Tartus ve Lazkiye’ye saldırılar planlıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye yönetiminin verdiği bilgiye göre, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki militanların, Tartus ve... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T02:30+0300

2022-01-19T02:30+0300

2022-01-19T02:30+0300

savunma

rusya

suriye

idlib

lazkiye

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Suriye güvenlik organlarından alınan bilgiye göre, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki radikal çetelerin sabotaj ve terör grupları, Tartus ve Lazkiye limanlarına terör saldırılarını planlıyor” açıklamasında bulundu.Suriye yönetiminin başvurusu üzerine Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssü komutanlığının, 24 saat devriye organize ettiğini söyleyen Juravlyov, Rus askeri polis birliklerinin Patrul ve Tigr zırhlı araçlarıyla Lazkiye limanı ve şehrinde devriye görevini gerçekleştirmeye başladığını, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait hava araçlarının devriye birliklerine hava desteği verdiğini belirtti.

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