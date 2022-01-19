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'Rusya, İran ve Çin ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek'
'Rusya, İran ve Çin ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek'
Rusya, İran ve Çin’in ortak deniz tatbikatı gerçekleştireceği açıklandı. Rus Pasifik Filosu’na ait gemilerden oluşan bir ekip tatbikat için İran’ın Çabahar... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T03:46+0300
2022-01-19T03:46+0300
savunma
rusya
çin
iran
tatbikat
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Varyag füze kruvazörleri, Amiral Tributs büyük anti-denizaltı gemisi ve Boris Butoma büyük deniz tankerinden oluşan ekip İran’a gelerek Umman Körfezi’ndeki Çabahar limanına demirlendi.Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Donanması resmi heyeti, Çabahar limanında, Rusya, İran ve Çin savaş gemilerinin ortak deniz tatbikatıyla ilgili planlanan konferansa katılacak” ifadelerine yer verildi.Rus gemileri ayrıca gıda, su ve yakıt stoklarını yenileyecek.Rusya, Çin ve İran savaş gemilerinin katılımıyla Basra Körfezi’nde yapılacak CHIRU deniz tatbikatının başlıca hedefleri arasında uluslararası deniz ticaretinin güvenliği ve korsanlarla mücadele gibi konuların olduğu ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-ile-asean-ulkeleri-ilk-kez-ortak-donanma-tatbikati-gerceklestiriyor-1051340207.html
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rusya, çin, iran, tatbikat, rusya pasifik filosu

'Rusya, İran ve Çin ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek'

03:46 19.01.2022
© Sputnik / Vitaliy AnkovRusya’nın Pasifik Filosu'nun deniz piyade birliklerinin katılımıyla Primorye bölgesinde askeri tatbikatı
Rusya’nın Pasifik Filosu'nun deniz piyade birliklerinin katılımıyla Primorye bölgesinde askeri tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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Rusya, İran ve Çin’in ortak deniz tatbikatı gerçekleştireceği açıklandı. Rus Pasifik Filosu’na ait gemilerden oluşan bir ekip tatbikat için İran’ın Çabahar limanına geldi.
Varyag füze kruvazörleri, Amiral Tributs büyük anti-denizaltı gemisi ve Boris Butoma büyük deniz tankerinden oluşan ekip İran’a gelerek Umman Körfezi’ndeki Çabahar limanına demirlendi.
Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Donanması resmi heyeti, Çabahar limanında, Rusya, İran ve Çin savaş gemilerinin ortak deniz tatbikatıyla ilgili planlanan konferansa katılacak” ifadelerine yer verildi.
Rus gemileri ayrıca gıda, su ve yakıt stoklarını yenileyecek.
Rusya, Çin ve İran savaş gemilerinin katılımıyla Basra Körfezi’nde yapılacak CHIRU deniz tatbikatının başlıca hedefleri arasında uluslararası deniz ticaretinin güvenliği ve korsanlarla mücadele gibi konuların olduğu ifade edildi.
Российско-китайские учения Морское взаимодействие - 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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