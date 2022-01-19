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https://tr.sputniknews.com/20220119/rusyada-bireysel-yatirimcilarin-haklarini-koruma-dernegi-kuruluyor-1052875783.html
Rusya'da Bireysel Yatırımcıların Haklarını Koruma Derneği kuruluyor
Rusya'da Bireysel Yatırımcıların Haklarını Koruma Derneği kuruluyor
Rusya’da devlet kuruluşlarının katılımıyla Bireysel Yatırımcıların Haklarını Koruma Derneği kurulacağı açıklandı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T04:05+0300
2022-01-19T04:05+0300
ekonomi
rusya
dernek
yatırımcı
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Rusya Maliye Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya Başsavcılığı, Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) Bireysel Yatırımcıların Haklarını Koruma Derneği konsepti üzerinde çalıştıkları belirtildi.Finans piyasasından bir kaynağın Rus basınına verdiği konuya ilişkin bilgi, Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası tarafından teyit edildi.Taslak konsepte göre dernek öncelikle, mali piyasalarda haksız uygulamaların önlenmesi, bu uygulamalarda yer alan mali piyasa katılımcıları ve sahte yatırım şirketlerinin yanı sıra bunların yöneticileri ve kilit konumdaki yetkililerinin cezai sorumluluğa tabi tutulmaları, yatırımcı haklarının korunmasını sağlayan kurum ve kuruluşlar arasındaki departmanlar arası etkileşimin geliştirilmesine yardımcı olacak.Gelecekte yatırımcılara yasal koruma sağlamayı planlayan dernek, yatırımcıların çalınan varlıklarının derhal bloke edilmesi ve iadesi için hukuk büroları ve özel dedektiflik büroları ile sözleşmelerin yanı sıra yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmayı planlıyor.Konseptin geliştiricilerine göre, şu anda mali piyasalarda tüketici haklarını korumakla ilgilenen bazı bakanlık ve departmanlar bulunuyor, ancak ortak bir organın olmaması nedeniyle tüketicilerin sorunlarının çözümü uzun zaman alıyor.Derneğin ilk etapta yakın takibe alacağı konular mali piramitler; kripto para birimleri ile ilgili işlemler; Forex piyasasındaki işlemler; yabancı menkul kıymetlerle ilgili işlemler; telefon ve internet dolandırıcılığı; finansal piyasa katılımcıları tarafından finansal hizmetlerin yanlış satılması ve dayatılması; emekli maaşının biriken kısmının devlet dışı emeklilik fonlarına aktarılması; yatırımcının finansal piyasadaki faaliyetinin niteliği; brokerler ve yöneticiler aracılığıyla Rus ihracatçıların menkul kıymetlerinin alım ve satımı için döviz işlemlerinin yürütülmesi; hissedarların ve tahvil sahiplerinin haklarının korunması; finansal dolandırıcılar tarafından çalınan veya finansal dolandırıcılardan etkilenen vatandaşları koruma sözü veren, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara aktarılan fonların geri alınması.
https://tr.sputniknews.com/20220112/rusyada-enflasyon-2021de-yuzde-839-olarak-gerceklesti-1052683374.html
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rusya, dernek, yatırımcı

Rusya'da Bireysel Yatırımcıların Haklarını Koruma Derneği kuruluyor

04:05 19.01.2022
© Sputnik / Iliya Pitalev / Fotoğraf bankasına girRuble
Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Iliya Pitalev
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Rusya’da devlet kuruluşlarının katılımıyla Bireysel Yatırımcıların Haklarını Koruma Derneği kurulacağı açıklandı.
Rusya Maliye Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya Başsavcılığı, Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) Bireysel Yatırımcıların Haklarını Koruma Derneği konsepti üzerinde çalıştıkları belirtildi.
Finans piyasasından bir kaynağın Rus basınına verdiği konuya ilişkin bilgi, Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası tarafından teyit edildi.
Taslak konsepte göre dernek öncelikle, mali piyasalarda haksız uygulamaların önlenmesi, bu uygulamalarda yer alan mali piyasa katılımcıları ve sahte yatırım şirketlerinin yanı sıra bunların yöneticileri ve kilit konumdaki yetkililerinin cezai sorumluluğa tabi tutulmaları, yatırımcı haklarının korunmasını sağlayan kurum ve kuruluşlar arasındaki departmanlar arası etkileşimin geliştirilmesine yardımcı olacak.
Gelecekte yatırımcılara yasal koruma sağlamayı planlayan dernek, yatırımcıların çalınan varlıklarının derhal bloke edilmesi ve iadesi için hukuk büroları ve özel dedektiflik büroları ile sözleşmelerin yanı sıra yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmayı planlıyor.
Konseptin geliştiricilerine göre, şu anda mali piyasalarda tüketici haklarını korumakla ilgilenen bazı bakanlık ve departmanlar bulunuyor, ancak ortak bir organın olmaması nedeniyle tüketicilerin sorunlarının çözümü uzun zaman alıyor.
Derneğin ilk etapta yakın takibe alacağı konular mali piramitler; kripto para birimleri ile ilgili işlemler; Forex piyasasındaki işlemler; yabancı menkul kıymetlerle ilgili işlemler; telefon ve internet dolandırıcılığı; finansal piyasa katılımcıları tarafından finansal hizmetlerin yanlış satılması ve dayatılması; emekli maaşının biriken kısmının devlet dışı emeklilik fonlarına aktarılması; yatırımcının finansal piyasadaki faaliyetinin niteliği; brokerler ve yöneticiler aracılığıyla Rus ihracatçıların menkul kıymetlerinin alım ve satımı için döviz işlemlerinin yürütülmesi; hissedarların ve tahvil sahiplerinin haklarının korunması; finansal dolandırıcılar tarafından çalınan veya finansal dolandırıcılardan etkilenen vatandaşları koruma sözü veren, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara aktarılan fonların geri alınması.
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