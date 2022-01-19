https://tr.sputniknews.com/20220119/rusyadan-abdye-cagri-donbass-uzerinden-gerginligi-tirmandirmayin---1052882229.html

Rusya'dan ABD'ye çağrı: Donbass üzerinden gerginliği tırmandırmayın

Rusya'dan ABD'ye çağrı: Donbass üzerinden gerginliği tırmandırmayın

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD yönetimi Ukrayna’daki durumun diplomatik yolla istikrara kavuşturulmasıyla gerçekten ilgileniyorsa, Donbass üzerinden... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T10:40+0300

2022-01-19T10:40+0300

2022-01-19T10:40+0300

savunma

abd

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belarus

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ukrayna

rusya'nın washington büyükelçiliği

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Facebook’taki açıklamada, “ABD, Ukrayna içindeki krizin diplomatik yollarla istikrara kavuşturulmasıyla gerçekten ilgileniyorsa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yeni silah sevkiyatı planlarından vazgeçmeli. Bunun yerine Washington, Minsk anlaşmalarına yönelik sabotajın durdurulmasına ikna etmek için Ukrayna yönetimi üzerindeki nüfuzundan faydalanmalı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre, Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’dan üst düzey isimler 18 Ocak’ta ağız birliğiyle Rusya-Ukrayna sınırındaki gerginliğin azaltılmasına yönelik bir adım olmadığını belirtti ve Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceğini, bunu Belarus üzerinden yapabileceğini iddia etti. Rusya’nın kimseye saldırmak gibi bir amacı olmadığı vurgulanan açıklamada, “Kendi topraklarımıza asker konuşlandırmak, egemen hakkımız. Histeriye son verilmesi ve Donbass’ın sorunları üzerinden gerginliğin tırmandırılmaması çağrısı yapıyoruz. En önemlisi de Kiev’deki ‘öfkeli kimseleri’ yeni provokasyonlara teşvik etmemek” ifadelerine yer verildi. Batı ülkeleri Ukrayna sınırı yakınlarındaki Rus askerlerinin sayısının artmasından endişe duyuyor, Rusya’nın bu ülkeye saldırmayı planlıyor olabileceğini iddia ediyor. Moskova ise birçok kez Ukrayna’ya saldırmak gibi bir planı olmadığını tekrarladı.

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abd, rusya, belarus, donbass, ukrayna, rusya'nın washington büyükelçiliği