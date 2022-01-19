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Rusya'dan ABD'ye çağrı: Donbass üzerinden gerginliği tırmandırmayın
Rusya'dan ABD'ye çağrı: Donbass üzerinden gerginliği tırmandırmayın
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD yönetimi Ukrayna’daki durumun diplomatik yolla istikrara kavuşturulmasıyla gerçekten ilgileniyorsa, Donbass üzerinden... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T10:40+0300
2022-01-19T10:40+0300
savunma
abd
rusya
belarus
donbass
ukrayna
rusya'nın washington büyükelçiliği
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Facebook’taki açıklamada, “ABD, Ukrayna içindeki krizin diplomatik yollarla istikrara kavuşturulmasıyla gerçekten ilgileniyorsa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yeni silah sevkiyatı planlarından vazgeçmeli. Bunun yerine Washington, Minsk anlaşmalarına yönelik sabotajın durdurulmasına ikna etmek için Ukrayna yönetimi üzerindeki nüfuzundan faydalanmalı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre, Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’dan üst düzey isimler 18 Ocak’ta ağız birliğiyle Rusya-Ukrayna sınırındaki gerginliğin azaltılmasına yönelik bir adım olmadığını belirtti ve Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceğini, bunu Belarus üzerinden yapabileceğini iddia etti. Rusya’nın kimseye saldırmak gibi bir amacı olmadığı vurgulanan açıklamada, “Kendi topraklarımıza asker konuşlandırmak, egemen hakkımız. Histeriye son verilmesi ve Donbass’ın sorunları üzerinden gerginliğin tırmandırılmaması çağrısı yapıyoruz. En önemlisi de Kiev’deki ‘öfkeli kimseleri’ yeni provokasyonlara teşvik etmemek” ifadelerine yer verildi. Batı ülkeleri Ukrayna sınırı yakınlarındaki Rus askerlerinin sayısının artmasından endişe duyuyor, Rusya’nın bu ülkeye saldırmayı planlıyor olabileceğini iddia ediyor. Moskova ise birçok kez Ukrayna’ya saldırmak gibi bir planı olmadığını tekrarladı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/peskov-abd-ve-ingilterenin-ukraynaya-silah-tedarik-etme-planlari-son-derece-tehlikeli-1052865405.html
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abd, rusya, belarus, donbass, ukrayna, rusya'nın washington büyükelçiliği

Rusya'dan ABD'ye çağrı: Donbass üzerinden gerginliği tırmandırmayın

10:40 19.01.2022
© SputnikABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri
ABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD yönetimi Ukrayna’daki durumun diplomatik yolla istikrara kavuşturulmasıyla gerçekten ilgileniyorsa, Donbass üzerinden gerginliği tırmandırmaya ve Ukrayna ordusuna silah sevkiyatı yapmaya son vermesi gerektiği açıklaması yaptı.
Facebook’taki açıklamada, “ABD, Ukrayna içindeki krizin diplomatik yollarla istikrara kavuşturulmasıyla gerçekten ilgileniyorsa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yeni silah sevkiyatı planlarından vazgeçmeli. Bunun yerine Washington, Minsk anlaşmalarına yönelik sabotajın durdurulmasına ikna etmek için Ukrayna yönetimi üzerindeki nüfuzundan faydalanmalı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’dan üst düzey isimler 18 Ocak’ta ağız birliğiyle Rusya-Ukrayna sınırındaki gerginliğin azaltılmasına yönelik bir adım olmadığını belirtti ve Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceğini, bunu Belarus üzerinden yapabileceğini iddia etti.
Rusya’nın kimseye saldırmak gibi bir amacı olmadığı vurgulanan açıklamada, “Kendi topraklarımıza asker konuşlandırmak, egemen hakkımız. Histeriye son verilmesi ve Donbass’ın sorunları üzerinden gerginliğin tırmandırılmaması çağrısı yapıyoruz. En önemlisi de Kiev’deki ‘öfkeli kimseleri’ yeni provokasyonlara teşvik etmemek” ifadelerine yer verildi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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