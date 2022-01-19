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Şanlıurfa'da kadın cinayeti: 5 çocuk annesi evinde vurularak öldürüldü
Şanlıurfa'da kadın cinayeti: 5 çocuk annesi evinde vurularak öldürüldü
Şanlıurfa’da 5 çocuk annesi kadın, evinde silahla öldürülmüş halde bulundu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T23:40+0300
2022-01-19T23:40+0300
türkiye
şanlıurfa
kadın cinayeti
silah
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah mahallesinde akşam saatlerinde 5 çocuk annesi, 30 yaşındaki Nesibe Alas, yalnız yaşadığı evde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ensesinden vuruldu.Çocuklarının evde olduğu sırada vurulan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan kaçtı. Silah sesini duyan komşuları evde Alas’ın ensesinden vurulmuş halde buldu.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Hayatını kaybeden kadının yakınlarının ifadesine başvuran polis, eşi 5 yıl önce öldürülen Alas’ın da miras nedeniyle aile içi cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/adliye-cikisi-taciz-ettigi-kadinin-kocasi-tarafindan-vurulan-sanik-oldu-1052886586.html
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şanlıurfa, kadın cinayeti, silah

Şanlıurfa'da kadın cinayeti: 5 çocuk annesi evinde vurularak öldürüldü

23:40 19.01.2022
© Fotoğraf : DHApolis - olay yeri girilmez
polis - olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Fotoğraf : DHA
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Şanlıurfa’da 5 çocuk annesi kadın, evinde silahla öldürülmüş halde bulundu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah mahallesinde akşam saatlerinde 5 çocuk annesi, 30 yaşındaki Nesibe Alas, yalnız yaşadığı evde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ensesinden vuruldu.
Çocuklarının evde olduğu sırada vurulan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan kaçtı. Silah sesini duyan komşuları evde Alas’ın ensesinden vurulmuş halde buldu.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden kadının yakınlarının ifadesine başvuran polis, eşi 5 yıl önce öldürülen Alas’ın da miras nedeniyle aile içi cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
TÜRKİYE
Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü
12:15
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