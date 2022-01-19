https://tr.sputniknews.com/20220119/sanliurfada-kadin-cinayeti-5-cocuk-annesi-evinde-vurularak-olduruldu-1052914219.html

Şanlıurfa'da kadın cinayeti: 5 çocuk annesi evinde vurularak öldürüldü

Şanlıurfa'da kadın cinayeti: 5 çocuk annesi evinde vurularak öldürüldü

Şanlıurfa’da 5 çocuk annesi kadın, evinde silahla öldürülmüş halde bulundu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T23:40+0300

2022-01-19T23:40+0300

2022-01-19T23:40+0300

türkiye

şanlıurfa

kadın cinayeti

silah

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah mahallesinde akşam saatlerinde 5 çocuk annesi, 30 yaşındaki Nesibe Alas, yalnız yaşadığı evde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ensesinden vuruldu.Çocuklarının evde olduğu sırada vurulan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan kaçtı. Silah sesini duyan komşuları evde Alas’ın ensesinden vurulmuş halde buldu.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Hayatını kaybeden kadının yakınlarının ifadesine başvuran polis, eşi 5 yıl önce öldürülen Alas’ın da miras nedeniyle aile içi cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220119/adliye-cikisi-taciz-ettigi-kadinin-kocasi-tarafindan-vurulan-sanik-oldu-1052886586.html

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şanlıurfa, kadın cinayeti, silah