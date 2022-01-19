https://tr.sputniknews.com/20220119/sergen-yalcin-onder-hocayi-getiren-de-benim-altyapi-organizasyonunu-kuran-da-1052882552.html
Sergen Yalçın: Önder hocayı getiren de benim, altyapı organizasyonunu kuran da
Sergen Yalçın: Önder hocayı getiren de benim, altyapı organizasyonunu kuran da
Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Güntekin Onay’a konuştu. Yalçın, “Önder hocayı getiren de benim, altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T10:48+0300
2022-01-19T10:48+0300
2022-01-19T10:49+0300
spor
sergen yalçın
beşiktaş
açıklama
altyapı
proje
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Yayıncı kuruluş beİN Sports’un moderatörü Güntekin Onay, Karagümrük- Beşiktaş maçı sonrası, Sergen Yalçın’la geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmayı anlattı.Onay, Yalçın’ın sözlerini şöyle aktardı:"Bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, altyapı, özkaynak nasıl adlandırırsanız artık, ben yaptım. Önder hocayı getiren de benim. Altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim. Üçüncü sahayı takıma veren benim. Takımı Ümraniye’ye getirip tesisleri açan, bütün bu planlamayı yapan benim.'Benim açımdan yarıda kaldı'Önce Rıdvan ve Ersin’i kazandık. Planlama aslında gelecek yıla yönelikti. Serdar, Emirhan ve diğer gençler için planlama gelecek yıllar içindi. · Genç oyuncuyu kazanmak yavaş yavaş oluyor, bir anda sahaya süremiyorsunuz. Bu bir projeydi ama ne yazık ki benim açımdan yarıda kaldı."
https://tr.sputniknews.com/20220118/sergen-yalcin-fatih-terim-gibi-bir-teknik-adamin-bile-kredisi-yoksa-gerisini-siz-dusunun-1052841577.html
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sergen yalçın, beşiktaş, açıklama, altyapı, proje
Sergen Yalçın: Önder hocayı getiren de benim, altyapı organizasyonunu kuran da
10:48 19.01.2022 (güncellendi: 10:49 19.01.2022)
Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Güntekin Onay’a konuştu. Yalçın, “Önder hocayı getiren de benim, altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran da. Önce Ersin ve Rıdvan’ı kazandık. Bu bir projeydi ama ne yazık ki benim için yarıda kaldı” dedi.
Yayıncı kuruluş beİN Sports’un moderatörü Güntekin Onay, Karagümrük- Beşiktaş maçı sonrası, Sergen Yalçın’la geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmayı anlattı.
Onay, Yalçın’ın sözlerini şöyle aktardı:
"Bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, altyapı, özkaynak nasıl adlandırırsanız artık, ben yaptım. Önder hocayı getiren de benim. Altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim. Üçüncü sahayı takıma veren benim. Takımı Ümraniye’ye getirip tesisleri açan, bütün bu planlamayı yapan benim.
'Benim açımdan yarıda kaldı'
Önce Rıdvan ve Ersin’i kazandık. Planlama aslında gelecek yıla yönelikti. Serdar, Emirhan ve diğer gençler için planlama gelecek yıllar içindi. · Genç oyuncuyu kazanmak yavaş yavaş oluyor, bir anda sahaya süremiyorsunuz. Bu bir projeydi ama ne yazık ki benim açımdan yarıda kaldı."