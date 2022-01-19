https://tr.sputniknews.com/20220119/sergen-yalcin-onder-hocayi-getiren-de-benim-altyapi-organizasyonunu-kuran-da-1052882552.html

Sergen Yalçın: Önder hocayı getiren de benim, altyapı organizasyonunu kuran da

Sergen Yalçın: Önder hocayı getiren de benim, altyapı organizasyonunu kuran da

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Güntekin Onay’a konuştu. Yalçın, “Önder hocayı getiren de benim, altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T10:48+0300

2022-01-19T10:48+0300

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spor

sergen yalçın

beşiktaş

açıklama

altyapı

proje

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Yayıncı kuruluş beİN Sports’un moderatörü Güntekin Onay, Karagümrük- Beşiktaş maçı sonrası, Sergen Yalçın’la geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmayı anlattı.Onay, Yalçın’ın sözlerini şöyle aktardı:"Bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, altyapı, özkaynak nasıl adlandırırsanız artık, ben yaptım. Önder hocayı getiren de benim. Altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim. Üçüncü sahayı takıma veren benim. Takımı Ümraniye’ye getirip tesisleri açan, bütün bu planlamayı yapan benim.'Benim açımdan yarıda kaldı'Önce Rıdvan ve Ersin’i kazandık. Planlama aslında gelecek yıla yönelikti. Serdar, Emirhan ve diğer gençler için planlama gelecek yıllar içindi. · Genç oyuncuyu kazanmak yavaş yavaş oluyor, bir anda sahaya süremiyorsunuz. Bu bir projeydi ama ne yazık ki benim açımdan yarıda kaldı."

https://tr.sputniknews.com/20220118/sergen-yalcin-fatih-terim-gibi-bir-teknik-adamin-bile-kredisi-yoksa-gerisini-siz-dusunun-1052841577.html

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sergen yalçın, beşiktaş, açıklama, altyapı, proje