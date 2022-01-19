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South Park 25. sezonuyla geri dönüyor
South Park 25. sezonuyla geri dönüyor
Dünyanın en çok izlenen animasyon serilerinden South Park'ın 25. sezonu altı yeni bölümle izleyicilerle buluşacak. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T23:36+0300
2022-01-20T11:45+0300
dizi
yaşam
animasyon
yeni sezon
south park
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Comedy Central, ilk kez 1997 yılında piyasaya sürülen animasyon serisi South Park'ı 25. sezonunu altı yeni bölümle başlatacak. Eylül 2020 ve Mart 2021'de 24. sezon olarak hizmet veren iki bağımsız özel bölümü yayınlayan dizi, en son 2019'da tam bir sezon olarak yayınladı. Paramount Plus ayrıca, ‘South Park’ dünyasında geçen iki filmi de yakın zamanda yayınlanmıştı.Gazete Duvar’ın aktardığına göre ağustos ayında, South Park’ın ortak yaratıcıları Matt Stone ve Trey Parker, gösteriyi 30. sezona taşımak için 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, dizi uzantısına ek olarak, yakın zamanda piyasaya sürülen ‘Post COVID’ ve ‘Post COVID: The Return of COVID’ başlıkları da dahil olmak üzere Paramount Plus için yapılmış 14 ‘South Park’ filmini içeriyor.South Park’ın yeni bölümleri prömiyerden sonra SouthPark.cc.com, CC.com ve Comedy Central uygulamasında yayınlanacak. Parker ve Stone, Anne Garefino ve Frank C. Agnone II ile birlikte South Park’ın yapımcılığını üstlendi. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell ve Vernon Chatman baş yapımcılar. Christopher Brion, South Park Digital Studios'un yaratıcı yönetmeni.
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dizi, animasyon, yeni sezon, south park

South Park 25. sezonuyla geri dönüyor

23:36 19.01.2022 (güncellendi: 11:45 20.01.2022)
© YouTube/South Park StudiosSouth Park, animasyon, dizi
South Park, animasyon, dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© YouTube/South Park Studios
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Dünyanın en çok izlenen animasyon serilerinden South Park'ın 25. sezonu altı yeni bölümle izleyicilerle buluşacak.
Comedy Central, ilk kez 1997 yılında piyasaya sürülen animasyon serisi South Park'ı 25. sezonunu altı yeni bölümle başlatacak. Eylül 2020 ve Mart 2021'de 24. sezon olarak hizmet veren iki bağımsız özel bölümü yayınlayan dizi, en son 2019'da tam bir sezon olarak yayınladı. Paramount Plus ayrıca, ‘South Park’ dünyasında geçen iki filmi de yakın zamanda yayınlanmıştı.
Gazete Duvar’ın aktardığına göre ağustos ayında, South Park’ın ortak yaratıcıları Matt Stone ve Trey Parker, gösteriyi 30. sezona taşımak için 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, dizi uzantısına ek olarak, yakın zamanda piyasaya sürülen ‘Post COVID’ ve ‘Post COVID: The Return of COVID’ başlıkları da dahil olmak üzere Paramount Plus için yapılmış 14 ‘South Park’ filmini içeriyor.
South Park’ın yeni bölümleri prömiyerden sonra SouthPark.cc.com, CC.com ve Comedy Central uygulamasında yayınlanacak. Parker ve Stone, Anne Garefino ve Frank C. Agnone II ile birlikte South Park’ın yapımcılığını üstlendi. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell ve Vernon Chatman baş yapımcılar. Christopher Brion, South Park Digital Studios'un yaratıcı yönetmeni.
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