https://tr.sputniknews.com/20220119/south-park-25-sezonuyla-geri-donuyor-1052929114.html

South Park 25. sezonuyla geri dönüyor

South Park 25. sezonuyla geri dönüyor

Dünyanın en çok izlenen animasyon serilerinden South Park'ın 25. sezonu altı yeni bölümle izleyicilerle buluşacak. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T23:36+0300

2022-01-19T23:36+0300

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dizi

yaşam

animasyon

yeni sezon

south park

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Comedy Central, ilk kez 1997 yılında piyasaya sürülen animasyon serisi South Park'ı 25. sezonunu altı yeni bölümle başlatacak. Eylül 2020 ve Mart 2021'de 24. sezon olarak hizmet veren iki bağımsız özel bölümü yayınlayan dizi, en son 2019'da tam bir sezon olarak yayınladı. Paramount Plus ayrıca, ‘South Park’ dünyasında geçen iki filmi de yakın zamanda yayınlanmıştı.Gazete Duvar’ın aktardığına göre ağustos ayında, South Park’ın ortak yaratıcıları Matt Stone ve Trey Parker, gösteriyi 30. sezona taşımak için 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, dizi uzantısına ek olarak, yakın zamanda piyasaya sürülen ‘Post COVID’ ve ‘Post COVID: The Return of COVID’ başlıkları da dahil olmak üzere Paramount Plus için yapılmış 14 ‘South Park’ filmini içeriyor.South Park’ın yeni bölümleri prömiyerden sonra SouthPark.cc.com, CC.com ve Comedy Central uygulamasında yayınlanacak. Parker ve Stone, Anne Garefino ve Frank C. Agnone II ile birlikte South Park’ın yapımcılığını üstlendi. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell ve Vernon Chatman baş yapımcılar. Christopher Brion, South Park Digital Studios'un yaratıcı yönetmeni.

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dizi, animasyon, yeni sezon, south park