https://tr.sputniknews.com/20220119/sozcu-yazari-ozturk-chpli-belediye-baskanlari-eylem-hazirliginda-1052878136.html

Sözcü yazarı Öztürk: CHP'li belediye başkanları eylem hazırlığında

Sözcü yazarı Öztürk: CHP'li belediye başkanları eylem hazırlığında

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Belediyeler Birliği'nin de CHP'li belediyelere yanlı davranışı başkanları eylem yapacak noktaya taşıdı" dedi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T08:16+0300

2022-01-19T08:16+0300

2022-01-19T08:16+0300

türkiye

chp

protesto

saygı öztürk

türkiye belediyeler birliği

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Öztürk, "Nüfusun yarıdan fazlasını CHP'li belediyeler yönetiyor ama CHP'lilere, TBB'nin yaptığı yardım oranı yüzde 5'i geçmiyor. Dahası, AKP'li başkanlara yapılan ayrıcalıklar, CHP'lileri isyan noktasına getirdi ve o yüzden yaklaşık 4 aydır toplantılara da katılmıyorlar" ifadelerini kullandı. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuyla ilgil sözlerini aktaran Öztürk, "Torun, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 1.5 milyar lira değerinde trafik pisti hibesi, AKP'ye yakın bölgesel birliklere yardımlar, yurt dışına keyfine göre seyahatler, partizanca personel alımları daha neler neler” diyor" diye yazdı. Öztürk, şöyle devam etti: CHP'nin TBB Encümen Üyeleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ne yaptığına bakalım:– 6 Ekim 2021'de, CHP'li 4 encümen üyesi TBB yönetimine 4 sorunun yer aldığı imzalı bir dilekçe gönderildi. Ancak sorularına yanıt verilmedi.– 25 Ekim 2021'de, CHP'li belediye başkanının, yaşanan adaletsizlikler giderilene kadar Birlik toplantılarına katılmaması kararlaştırıldı.– 2 Aralık 2021'de CHP'li 4 encümen üyesi, TBB yönetimine ikinci bir yazı gönderdi daha önceki 4 soruya bir kez daha yanıt istedi.NE SORUYORLAR?O sorular, cevap verilemeyecek sorular değil. 1-Hangi belediyeye ya da kuruluşa, hangi cins ve marka aracı, hangi tarihte, kaç TL bedelle alınarak teslim edildi? 2-Yurtdışına yapılan araç yardımlarının, hangi ülkelere, hangi araçların (marka, model ve fiyatları), hangi tarihte gönderildiğini gösterir listenin bildirilmesi. 3-Ödül ve proje adı altında hangi belediyelere ödül verildiği ve bunlara verilen maddi katkı rakamlarının ayrı ayrı bildirilmesi. 4-2014 yılından bu tarafa Birlik bütçesi ile hangi ülkelere ne amaçla gidildi, bu gezilere kimler katıldı, birlik bütçesine maliyeti ne kadardır?Sorularına cevap verilmedikçe, gerilim de büyüyor. Birlik Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gerilimi sonlandırmak için CHP'den randevu istedi. Ancak o talep aylardır yerine getirilmedi. Gerekçe de önceki toplantılarda olduğu gibi değişen bir şey olmayacağı, istenilen sorulara da cevap verilmemesi gösteriliyor.ALAY EDERCESİNEOlay giderek farklı boyut almaya başladı. CHP'li encümen üyeleri konuyu yargıya taşımadan önce diğer adımları atıyor. Sorularına 18 Aralık 2021'de verilen cevap üzerine, TBB yönetimine şu yazı gönderildi:“Göndermiş olduğunuz yazıda istediğimiz konular açıklıkla belirtilmediği, alay eder gibi 1.304 adet aracın teslim edildiği, proje yarışmalarında da ödül alanların listesinin yazıldığı görülmektedir.Oysa biz, söz konusu yazı ile her yıl ayrı ayrı olmak üzere, partilerine göre belediyelere verilen araçların cinsini, bedelini, teslim tarihini, proje desteği alanların proje bedelleri dahil listesini, yurt dışına ve belediyeler dışına verilen araç ve yardımların da ayrı ayrı yazılmasını istemiştik.Bu dilekçenin anlaşılmayan taraflarını da sözlü olarak anlatmıştık. Bunlara rağmen bize gönderilen cevap yeterli olmamıştır. TBB encümen üyesi olarak, yapılan çalışmaların denetlenebilmesi için açık ve kesin bilgilere sahip olmamız gerekmektedir. Aksi halde TBB encümen üyesi olarak görevimizi yerine getirmemiz engellenmiş olacaktır. Çünkü, araç dağıtımları, destek ve yardım ödemelerinin encümende tartışılarak karara bağlanması yönündeki ilke kararımıza da uyulmamaktadır.”SON UYARI YAPILDICHP'li 4 üye, TBB yönetiminde görevini ihmal eden, kötüye kullanan yetkililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyet hakkını kullanacak. Bunlar arasında belediye başkanlarının eylem yapması da yer alıyor.Nitekim, TBB Encümen üyeleri Fethi Yaşar, Abdül Batur, Hasan Akgün, Kazım Kurt, son dilekçelerinde, “Konunun siyasal ve sosyal alanlara taşınacağını, her türlü eylem ve gösteriye başlayacağımızı bildiririz” sözleriyle TBB yönetimine son uyarıyı yaptı.ELLERİNDE PANKARTLARCHP'li 9 milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonuna başvurdu. “Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminin, belediyeler arasında ayrımcılık yaptığını, Birlik kaynaklarını adaletsiz bir şekilde kullandığını” öne sürdüler.Mahalli idare birliklerinin denetim sorumluluğu İçişleri Bakanlığı'nda. Bu birliklerle ilgili konular, İçişleri Komisyonu'nun da görev alanına giriyor. İçişleri Bakanı adım atar mı? CHP'liler beklemiyor. Umut, Sayıştay'ın TBB'nin hesap ve işlemlerini denetlenmesinde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki milletvekili heyeti, 6 Ocak'ta Sayıştay Başkanı'ndan TBB'nin denetlenmesi talebini iletti.CHP'li başkanları engelleme iktidar eliyle yürütülürken, şimdi de üyesi oldukları TBB tarafından yapılması hayli ağırlarına gidiyor. Sorun çözülmezse Başkanların ellerinde pankartlarla TBMM'nin hemen karşısındaki TBB önünde eğer gaz yemeyi göze alırlarsa eylem yapacağı günler yakın.

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chp, protesto, saygı öztürk, türkiye belediyeler birliği