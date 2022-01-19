https://tr.sputniknews.com/20220119/tesk-baskani-palandoken-benzin-ve-motorin-fiyatlari-dusene-kadar-otv-alinmamali-1052893326.html

TESK Başkanı Palandöken: Benzin ve motorin fiyatları düşene kadar ÖTV alınmamalı

TESK Başkanı Palandöken: Benzin ve motorin fiyatları düşene kadar ÖTV alınmamalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, benzin ve motorin fiyatları düşene kadar akaryakıt fiyatlarından ÖTV... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T14:03+0300

2022-01-19T14:03+0300

2022-01-19T14:03+0300

ekonomi

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

benzin

ötv

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Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ekonominin önündeki el freni durumuna geldiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Benzin ve motorin fiyatları yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı. ÖTV alınmaz ise enflasyon süratle aşağı gelir fiyatlar düşer. Piyasalara güven gelir" dedi.Kovid-19 salgını ile mücadelenin neredeyse ikinci yılını tamamlamak üzere olduğumuzu söyleyen Palandöken, "2 yıldır pandemi sürecinin etkisiyle işyeri kapanan veya kapanmasa bile kısıtlamaların etkisiyle büyük bir iş kaybına uğrayan esnaf tam yeni yeni toparlanmaya başlıyordu ki bu kez de artan maliyetlerin altında ezildi. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artış esnafın işlerini yeniden durma noktasına getirdi. Pandemi sürecinde eşel mobil sistemiyle kontrol altında tutulan akaryakıt fiyatları döviz kurlarındaki artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Akaryakıt fiyatları artık ekonomik önünde el freni görevi görmeye başladı. Bu geçici dönem bitene kadar en azından benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı. Döviz kurları yaz aylarına doğru düşmeye başladığında akaryakıt fiyatları da düşecektir. . Ancak bugün esnafa ve çiftçiye destek için benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı" şeklinde konuştu.

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türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, benzin, ötv