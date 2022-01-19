https://tr.sputniknews.com/20220119/tffde-yasa-disi-mac-yayinlarinin-engellenmesiyle-ilgili-toplanti-1052911219.html

TFF'de yasa dışı maç yayınlarının engellenmesiyle ilgili toplantı

TFF'de yasa dışı maç yayınlarının engellenmesiyle ilgili toplantı

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, Erişim Sağlayıcıları Birliği , yayın hakkı sahipleri Digiturk ve Exxen, internet erişim sağlayıcıları Turkcell, Türk Telekom... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T22:24+0300

2022-01-19T22:24+0300

2022-01-19T22:24+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

yasa dışı

toplantı

yayın

kulüpler birliği

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), yayın hakkı sahipleri Digiturk ve Exxen, internet erişim sağlayıcıları Turkcell, Türk Telekom, Vodafone Türkiye arasında, internet ortamında yapılan yasa dışı maç yayınlarının engellenmesiyle ilgili Riva'da bir değerlendirme toplantısı yapıldı.TFF'den yapılan açıklamaya göre, başkan Nihat Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk, Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Vodafone Türkiye Network Direktörü Serkan Çebi, Exxen Dijital Platform Genel Müdürü Oktay Yılmaz ve temsilciler katıldı.Toplantıda futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanımı halinde Türkiye Futbol Federasyonuna erişim engeli getirme yetkisi verilmesine ilişkin 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan son düzenleme konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.TFF, Kulüpler Birliği, şifreli maç yayınlarını gerçekleştiren yayın hakkı sahipleri, internet servis sağlayıcıları ve erişim engelinin uygulanmasını sağlayan Erişim Sağlayıcıları Birliği temsilcileri arasındaki görüşmede ayrıca, yasa dışı yayınların engellenmesi konusunda en hızlı şekilde sonuç alınmak üzere yürütülecek çalışmalar ele alındı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), yasa dışı, toplantı, yayın, kulüpler birliği