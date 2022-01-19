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TikTok'çu gaspçılar yakalandı
TikTok'çu gaspçılar yakalandı
İstanbul Bayrampaşa'da 6 şüpheli, 9 Pakistanlı'yı silah zoruyla ellerini bağlayıp gasp etti ve çektikleri görüntüleri sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T17:47+0300
2022-01-19T18:14+0300
türkiye
istanbul
pakistan
bayrampaşa
gasp
tiktok
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Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği'ne giden 9 Pakistanlı Orta Mahalle Bal Sokak'taki evlerinde gasp edildikleri iddiasıyla 17 Ocak günü şikayette bulundu. Şikayetçiler, 4 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında 6 Pakistanlının ikametlerine gelerek ellerini bağladıklarını, daha sonra silah zoruyla kendilerine ait 9 cep telefonu ve yaklaşık 6 bin TL paralarını ve sırt çantalarının gasbedildiğini ve elleri bağlı haldeki görüntülerinin de TikTok sosyal medya platformundaki hesaplardan paylaşıldığını anlattılar. Olayın geçtiği adres ve çevresinde olay gününe ait güvenlik kamera ve şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1722. Sokak'ta yaşadıkları anlaşıldı. Nöbetçi savcılığın bilgisi dahilinde adreste yapılan aramada, Pakistan uyruklu şüphelilerden Ö.S. ve F.K yakalandı.Söz konusu ikamette yapılan aramalarda şüphelilerin olayda kullandıkları bir kuru sıkı tabanca, bir bıçak ve şikayetçilere ait oldukları tespit edilen bir telefon ile sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin ise halen arandığı belirtildi.
türkiye
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istanbul, pakistan, bayrampaşa, gasp, tiktok

TikTok'çu gaspçılar yakalandı

17:47 19.01.2022 (güncellendi: 18:14 19.01.2022)
© AAKayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda IŞİD bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda IŞİD bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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İstanbul Bayrampaşa'da 6 şüpheli, 9 Pakistanlı'yı silah zoruyla ellerini bağlayıp gasp etti ve çektikleri görüntüleri sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden yayınladı. Yine Pakistanlı olan 6 şüpheliden 2'si yakalandı.
Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği'ne giden 9 Pakistanlı Orta Mahalle Bal Sokak'taki evlerinde gasp edildikleri iddiasıyla 17 Ocak günü şikayette bulundu.
Şikayetçiler, 4 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında 6 Pakistanlının ikametlerine gelerek ellerini bağladıklarını, daha sonra silah zoruyla kendilerine ait 9 cep telefonu ve yaklaşık 6 bin TL paralarını ve sırt çantalarının gasbedildiğini ve elleri bağlı haldeki görüntülerinin de TikTok sosyal medya platformundaki hesaplardan paylaşıldığını anlattılar.
Olayın geçtiği adres ve çevresinde olay gününe ait güvenlik kamera ve şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1722. Sokak'ta yaşadıkları anlaşıldı. Nöbetçi savcılığın bilgisi dahilinde adreste yapılan aramada, Pakistan uyruklu şüphelilerden Ö.S. ve F.K yakalandı.
Söz konusu ikamette yapılan aramalarda şüphelilerin olayda kullandıkları bir kuru sıkı tabanca, bir bıçak ve şikayetçilere ait oldukları tespit edilen bir telefon ile sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirildi.
Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin ise halen arandığı belirtildi.
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