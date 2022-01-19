https://tr.sputniknews.com/20220119/tiktokcu-gaspcilar-yakalandi-1052902312.html

TikTok'çu gaspçılar yakalandı

TikTok'çu gaspçılar yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da 6 şüpheli, 9 Pakistanlı'yı silah zoruyla ellerini bağlayıp gasp etti ve çektikleri görüntüleri sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T17:47+0300

2022-01-19T17:47+0300

2022-01-19T18:14+0300

türkiye

istanbul

pakistan

bayrampaşa

gasp

tiktok

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Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği'ne giden 9 Pakistanlı Orta Mahalle Bal Sokak'taki evlerinde gasp edildikleri iddiasıyla 17 Ocak günü şikayette bulundu. Şikayetçiler, 4 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında 6 Pakistanlının ikametlerine gelerek ellerini bağladıklarını, daha sonra silah zoruyla kendilerine ait 9 cep telefonu ve yaklaşık 6 bin TL paralarını ve sırt çantalarının gasbedildiğini ve elleri bağlı haldeki görüntülerinin de TikTok sosyal medya platformundaki hesaplardan paylaşıldığını anlattılar. Olayın geçtiği adres ve çevresinde olay gününe ait güvenlik kamera ve şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1722. Sokak'ta yaşadıkları anlaşıldı. Nöbetçi savcılığın bilgisi dahilinde adreste yapılan aramada, Pakistan uyruklu şüphelilerden Ö.S. ve F.K yakalandı.Söz konusu ikamette yapılan aramalarda şüphelilerin olayda kullandıkları bir kuru sıkı tabanca, bir bıçak ve şikayetçilere ait oldukları tespit edilen bir telefon ile sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin ise halen arandığı belirtildi.

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istanbul, pakistan, bayrampaşa, gasp, tiktok