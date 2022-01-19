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https://tr.sputniknews.com/20220119/tmo-335-bin-ton-bugday-ithal-edecek-1052880467.html
TMO, 335 bin ton buğday ithal edecek
TMO, 335 bin ton buğday ithal edecek
Toprak Mahsulleri Ofisi, Haziran 2021’den bu yana 8. kez buğday ithalatı ihalesine çıktı. 8. ihalede 335 bin ton buğday daha alınacak. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T09:47+0300
2022-01-19T09:47+0300
ekonomi
türkiye
ithalat
buğday ihracatı
ekmek
buğday
üretim
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Dünya buğday üretiminde 11. sırada olan Türkiye'de her yıl, 20-22 milyon ton buğday üretiliyor. İhtiyaç ise yıllık 23 milyon ton civarında bulunuyor. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 2019'da 9.8 milyon ton, son 18 yılda da 59 milyon ton buğday ithalatı yapıldı.Buğdayda ithalata bağımlılığın etkisi ile halen 210 gramı 3-3.5 lira olan ekmeğin fiyatına yine zam geleceği vurgulanıyor. CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer ‘'Buğdayın anavatanı Anadolu ama yanlış tarım politikaları ile ithalatçı konumuma düştük'' dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220113/ciftcinin-maliyet-ve-kuraklik-kaygisi-bu-tablo-devam-ederse-yoksulun-yemegi-ejder-meyvesi-gibi-olur-1052704412.html
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türkiye, ithalat, buğday ihracatı, ekmek, buğday, üretim

TMO, 335 bin ton buğday ithal edecek

09:47 19.01.2022
© DHABuğday
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© DHA
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Toprak Mahsulleri Ofisi, Haziran 2021’den bu yana 8. kez buğday ithalatı ihalesine çıktı. 8. ihalede 335 bin ton buğday daha alınacak.
Dünya buğday üretiminde 11. sırada olan Türkiye'de her yıl, 20-22 milyon ton buğday üretiliyor. İhtiyaç ise yıllık 23 milyon ton civarında bulunuyor.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 2019'da 9.8 milyon ton, son 18 yılda da 59 milyon ton buğday ithalatı yapıldı.
Buğdayda ithalata bağımlılığın etkisi ile halen 210 gramı 3-3.5 lira olan ekmeğin fiyatına yine zam geleceği vurgulanıyor.
CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer ‘'Buğdayın anavatanı Anadolu ama yanlış tarım politikaları ile ithalatçı konumuma düştük'' dedi.
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