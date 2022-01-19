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Trabzon'da randevusuz hasta doktora saldırdı
Trabzon'da randevusuz hasta doktora saldırdı
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Uzm. Dr. Mahmut Günay, randevusuz bir hasta tarafından saldırıya uğradı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T13:17+0300
2022-01-19T13:17+0300
türkiye
saldırı
trabzon
hastane
doktor
hasta
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Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Uzm. Dr. Mahmut Günay, dün randevusuz bir hasta tarafından saldırıya uğradı.Yaralanan Günay hastanede tedavi altına alınırken, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklama ile saldırı kınandı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220119/asistan-doktorlari-rehin-alip-serbest-kalan-kisi-bassavciligin-itirazi-uzerine-tutuklandi-1052880611.html
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saldırı, trabzon, hastane, doktor, hasta

Trabzon'da randevusuz hasta doktora saldırdı

13:17 19.01.2022
© AAdoktor - önlük
doktor - önlük - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Uzm. Dr. Mahmut Günay, randevusuz bir hasta tarafından saldırıya uğradı.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Uzm. Dr. Mahmut Günay, dün randevusuz bir hasta tarafından saldırıya uğradı.
Yaralanan Günay hastanede tedavi altına alınırken, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklama ile saldırı kınandı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli meslektaşımız Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Uzm. Dr. Mahmut Günay'ın 18.01.2022 tarihinde randevusuz bir hasta tarafından saldırıya uğramıştır. Saldırıyı esefle kınıyoruz. Hastanede tedavi altına alınan meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. İnsan hayatına bu kadar emek veren, özellikle salgın koşullarında dahi kendi hayatlarından fedakarlık ederek hastalarına zaman ayıran değerli sağlık çalışanlarımıza yapılan bu tutum ve davranış kabul edilemez. Sağlık ile şiddet kelimelerinin hiç yan yana gelmemesi gerekirken bu durumlar ile karşı karşıya kalmak hepimizi derinden etkilemektedir. Fedakarlıkla, özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarına bu tür muamele yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu tür olayları gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vermelerini bekliyor, tüm sağlık çalışanları adına bu konunun takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz."
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