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Türk savunma sanayisi ihracat seferine çıkıyor
Türk savunma sanayisi ihracat seferine çıkıyor
Türk savunma sanayii ürünleri Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na bu yıl da güçlü bir katılım sağlayacak. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T13:41+0300
2022-01-19T13:41+0300
savunma
savunma sanayi
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, savunma sanayisinde ihracatın birçok faktörün bir araya gelmesi ve uzun yıllar sürdürülen ısrarlı takiple mümkün olabildiğini söyledi.Uluslararası fuarlara katılımın ve sahip olunan yeteneklerin buralarda ortaya konulmasının, sergilenen çabaların bir parçası olduğunu belirten Demir, son yıllarda Kovid-19 salgını nedeniyle birçok fuarın ertelendiğini hatırlattı. Demir, salgının etkilerinin hafiflemesiyle fuar takvimlerinin normale dönmeye başladığını ifade ederek, Türk şirketlerinin de Başkanlığın liderliğinde bir dizi fuara "milli katılım" sağlayacağını bildirdi. İsmail Demir, şöyle konuştu:Türk ürünleri kıtalar arası yolculuk yapacakYürütülen hazırlık kapsamında Türk şirketleri DIMDEX 2022 Fuarı için 21-23 Mart'ta Katar'ın yolunu tutacak. Türkiye, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na bu yıl da güçlü bir katılım sağlayacak. Türk savunma sanayisi şirketleri, fuar kapsamında zırhlı araçlar, gemi ve botlar, insansız hava araçları ihraç ettiği bu ülke ve Körfez bölgesinde yeni iş birlikleri için girişimlerde bulunacak.Sektörün mart ayının son günlerindeki durağı Malezya'daki Asya Savunma ve Güvenlik Fuarı (DSA 2022) olacak. Türk şirketleri geçmiş yıllarda Malezya'da çeşitli anlaşmalar ve iş birliğine yönelik mutabakat metinleri imzalamıştı. Şirketler, başta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin katıldığı 18 uçaklık hafif taarruz uçağı ihalesi olmak üzere Malezya'da yeni sorumluluklar üstlenmeyi hedefliyor.Türk savunma sanayisi, 5-10 Nisan döneminde ise Güney Amerika bölgesinin en büyük savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2022 için Şili'yi ziyaret edecek. Türk şirketleri Şili başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi bölge ülkelerine yönelik iş birliği ve pazarlama fırsatlarını değerlendirmeye çalışacak.6-8 Eylül'de yapılması planlanan Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (ADEX) bu yıl da güçlü katılım sağlanacak. Türkiye'nin geçmiş yıllarda en büyük katılımcısı olduğu ADEX, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma sanayisi fuarları arasında yer alıyor.Sektör yılın geri kalanında 21-25 Eylül'de Güney Afrika'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı, 2-5 Kasım'da Endonezya'daki Uluslararası Endonezya Savunma Fuarı'na, 15-19 Kasım'da Pakistan'daki IDEAS 2022'ye katılım sağlayacak.Türk savunma sanayisi yıl içinde ayrıca Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek Asya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak. Son olarak Türkiye'den 6 Atak helikopteri alan Filipinler, ayrıca ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ gibi Türk şirketlerinden çeşitli savunma sanayisi ürün ve ekipmanları tedarik ediyor. Fuar, bölge ülkelerine ulaşmak için de fırsatlar sunuyor.Türk şirketleri "milli katılım" dışında da kendileri için önemli gördükleri ülkelerdeki çeşitli fuar ve etkinliklere iştirak ederek ihracat olanakları için çaba gösterecek.
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savunma sanayi

Türk savunma sanayisi ihracat seferine çıkıyor

13:41 19.01.2022
© Sputnik / Elif Sudagezer13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF)
13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Elif Sudagezer
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Türk savunma sanayii ürünleri Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na bu yıl da güçlü bir katılım sağlayacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, savunma sanayisinde ihracatın birçok faktörün bir araya gelmesi ve uzun yıllar sürdürülen ısrarlı takiple mümkün olabildiğini söyledi.
Uluslararası fuarlara katılımın ve sahip olunan yeteneklerin buralarda ortaya konulmasının, sergilenen çabaların bir parçası olduğunu belirten Demir, son yıllarda Kovid-19 salgını nedeniyle birçok fuarın ertelendiğini hatırlattı. Demir, salgının etkilerinin hafiflemesiyle fuar takvimlerinin normale dönmeye başladığını ifade ederek, Türk şirketlerinin de Başkanlığın liderliğinde bir dizi fuara "milli katılım" sağlayacağını bildirdi. İsmail Demir, şöyle konuştu:
"Savunma ve havacılık sanayimiz geçen yılı 3 milyar 224 milyon dolarlık yeni ihracat rekoruyla kapattı. Bu yıl hedefimiz 4 milyar doların üzerine ulaşmak. Sektörle yaptığımız değerlendirmelerle bu hedefe ulaşma doğrultusunda stratejik önemde gördüğümüz coğrafyalara ulaşmak için belirlediğimiz fuarlara milli katılım sağlayacağız. Onlarca firmayla 8 farklı ülkeyi ziyaret edip, ürün ve kabiliyetlerimizi anlatacağız. Birçok firmamız sahip oldukları kabiliyetlerle faaliyet alanlarında dünyanın önde gelen şirketleri arasına adını yazdırmaya başlamış durumda. Bu yetenekleri ticari başarıya çevirmek ve ülkemize döviz kazandırmak için ihracata yönelik çabaları artırarak sürdüreceğiz."

Türk ürünleri kıtalar arası yolculuk yapacak

Yürütülen hazırlık kapsamında Türk şirketleri DIMDEX 2022 Fuarı için 21-23 Mart'ta Katar'ın yolunu tutacak. Türkiye, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na bu yıl da güçlü bir katılım sağlayacak. Türk savunma sanayisi şirketleri, fuar kapsamında zırhlı araçlar, gemi ve botlar, insansız hava araçları ihraç ettiği bu ülke ve Körfez bölgesinde yeni iş birlikleri için girişimlerde bulunacak.
Sektörün mart ayının son günlerindeki durağı Malezya'daki Asya Savunma ve Güvenlik Fuarı (DSA 2022) olacak. Türk şirketleri geçmiş yıllarda Malezya'da çeşitli anlaşmalar ve iş birliğine yönelik mutabakat metinleri imzalamıştı. Şirketler, başta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin katıldığı 18 uçaklık hafif taarruz uçağı ihalesi olmak üzere Malezya'da yeni sorumluluklar üstlenmeyi hedefliyor.
Türk savunma sanayisi, 5-10 Nisan döneminde ise Güney Amerika bölgesinin en büyük savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2022 için Şili'yi ziyaret edecek. Türk şirketleri Şili başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi bölge ülkelerine yönelik iş birliği ve pazarlama fırsatlarını değerlendirmeye çalışacak.
6-8 Eylül'de yapılması planlanan Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (ADEX) bu yıl da güçlü katılım sağlanacak. Türkiye'nin geçmiş yıllarda en büyük katılımcısı olduğu ADEX, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma sanayisi fuarları arasında yer alıyor.
Sektör yılın geri kalanında 21-25 Eylül'de Güney Afrika'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı, 2-5 Kasım'da Endonezya'daki Uluslararası Endonezya Savunma Fuarı'na, 15-19 Kasım'da Pakistan'daki IDEAS 2022'ye katılım sağlayacak.
Türk savunma sanayisi yıl içinde ayrıca Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek Asya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak. Son olarak Türkiye'den 6 Atak helikopteri alan Filipinler, ayrıca ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ gibi Türk şirketlerinden çeşitli savunma sanayisi ürün ve ekipmanları tedarik ediyor. Fuar, bölge ülkelerine ulaşmak için de fırsatlar sunuyor.
Türk şirketleri "milli katılım" dışında da kendileri için önemli gördükleri ülkelerdeki çeşitli fuar ve etkinliklere iştirak ederek ihracat olanakları için çaba gösterecek.
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