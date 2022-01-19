https://tr.sputniknews.com/20220119/turkiye-2021de-rus-tarim-urunlerinin-en-buyuk-ithalatcisi-oldu-1052905216.html

‘Türkiye, 2021’de Rus tarım ürünlerinin en büyük ithalatçısı oldu’

‘Türkiye, 2021’de Rus tarım ürünlerinin en büyük ithalatçısı oldu’

Rusya Tarım Bakanlığı’na bağlı Agroexport Merkezi, Türkiye’nin 2021’de Rus tarım ürünleri alımında lider olduğunu belirtti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T19:08+0300

2022-01-19T19:08+0300

2022-01-19T19:08+0300

ekonomi

rusya

türkiye

rusya tarım bakanlığı

tarım

ihracat

agroexport

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Agroexport, Rusya Federal Gümrük Servisi’nden aldığı verilere dayanarak yaptığı açıklamada, Rusya’nın 2021’de Türkiye’ye toplam maliyeti 4 milyar 300 milyon dolar olan 13 milyon ton tarım ürünü ihraç ettiğini açıkladı. Yıllık bazda ihracat gelirinin yüzde 38 arttığı belirtilirken, “Bu dinamikler sayesinde Türkiye, yüzde 12’lik pay sahibi olarak Rus gıda ürünlerini ithal eden en büyük ülkeler arasında Çin’i geride bırakarak ilk sıraya yerleşti” ifadesine yer verildi.Türkiye’nin özellikle Rus buğdayı alıcıları arasında lider konumunu koruduğunu aktaran Agroexport, takvim yılı sonu itibariyle Türkiye’ye sevk edilen buğday miktarının 6 milyon 700 bin ton (2020’ye göre yüzde 15 azalış) ya da 1 milyar 800 milyon dolar (2020’ye göre yüzde 6.9 artış) seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.Bununla birlikte 2021’in ikinci yarısında Rusya’dan Türkiye’ye buğday ihracatı gerilerken bu dönem içinde Türkiye’nin Ukrayna ve Arjantin’den ithalat arttı.Türkiye’nin ayrıca Rus ayçiçek yağının en büyük ithalatçısı olmaya devam ettiği kaydedildi. Tedarik yüzde 42 artarken 913 bin tona ya da 2.5 kat artışla 1 milyar 100 milyon dolara çıktı. Bununla birlikte, Rusya’da ayçiçek ihracatına getirilen kısıtlama nedeniyle 2021’de Türkiye’ye ayçiçek ihracatı yapılmadı.Türkiye ayrıca geçen yıl arpa (1.2 milyon ton/309 milyon dolar), mısır (1.1 milyon ton/263 milyon dolar), kepek (1.1 milyon ton/235 milyon dolar) ve baklagiller (4 kat/206 milyon dolar) ihracatını artırdı.Agroexport, Rusya’dan Türkiye’ye tarım ürünleri ihracat potansiyelinin 2030 yılına kadar 5 milyar doları geçtiğini açıkladı. Potansiyele sahip ürünler arasında ayçiçek yağı, hububat (buğday, arpa, mısır) ve baklagiller olduğu kaydedildi.Temmuz 2021 – Haziran 2022 tarım yılında Türkiye’ye buğday ihracatının 10 milyon 700 bin ton artması bekleniyor.Rusya, 2012’den bu yana Türkiye’nin en büyük tarım tedarikçisi.

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rusya, türkiye, rusya tarım bakanlığı, tarım, ihracat, agroexport