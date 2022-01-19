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https://tr.sputniknews.com/20220119/turkiye-ile-ermenistan-arasinda-ucuslar-subat-ayinda-basliyor-1052881929.html
Türkiye ile Ermenistan arasında uçuşlar şubat ayında başlıyor
Türkiye ile Ermenistan arasında uçuşlar şubat ayında başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ermenistan’a 2 Şubat’ta, Erbil’e ise 24 Ocak’ta uçuşların başlayacağını duyurdu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T10:25+0300
2022-01-19T10:25+0300
türkiye
ermenistan
türkiye
erbil
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiğini, ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiğine dikkat çekildi. Alınan tedbirler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığı kaydedilen açıklamada, uçuş ağının da genişlediği ifade edildi.İstanbul-Erivan hattına haftada 3 gün uçuş izniTürkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği bildirildi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları'na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izin verildiği ifade edilen açıklamada, "Ermenistan tarafında Fly One Armenia havayolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi.Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19:50’de İstanbul Havalimanına iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23:35’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacaktır" denildi. Gaziantep-Erbil uçuşları pazartesi ve perşembeBaşlayacak bir diğer uçuş noktasının ise Erbil olduğunun altı çizilen açıklamada, "Anadolujet’in, Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek" ifadeleri yer aldı.
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ermenistan, türkiye, erbil, erivan

Türkiye ile Ermenistan arasında uçuşlar şubat ayında başlıyor

10:25 19.01.2022
© AAuçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk
uçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ermenistan’a 2 Şubat’ta, Erbil’e ise 24 Ocak’ta uçuşların başlayacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiğini, ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiğine dikkat çekildi. Alınan tedbirler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığı kaydedilen açıklamada, uçuş ağının da genişlediği ifade edildi.

İstanbul-Erivan hattına haftada 3 gün uçuş izni

Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği bildirildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları'na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izin verildiği ifade edilen açıklamada, "Ermenistan tarafında Fly One Armenia havayolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi.
Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19:50’de İstanbul Havalimanına iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23:35’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacaktır" denildi.

Gaziantep-Erbil uçuşları pazartesi ve perşembe

Başlayacak bir diğer uçuş noktasının ise Erbil olduğunun altı çizilen açıklamada, "Anadolujet’in, Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek" ifadeleri yer aldı.
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