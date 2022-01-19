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Türkiye'de son 24 saatte, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T19:38+0300
2022-01-19T19:52+0300
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
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Türkiye'de son 24 saatte, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi

19:38 19.01.2022 (güncellendi: 19:52 19.01.2022)
© AATürkiye - Koronavirüs - Kovid-19
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Son verilere göre, 65 yaş ve üstü, vakaların yüzde 8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı yüzde 1.45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı yüzde 10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir.
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