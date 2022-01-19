https://tr.sputniknews.com/20220119/turkiyenin-iliskileri-onarma-girisimleri-ekonomik-sebepler-ve-siyasi-zemin-kaybi-yuzunden-1052961742.html

'Türkiye'nin ilişkileri onarma girişimleri ekonomik sebepler ve siyasi zemin kaybı yüzünden'

'Türkiye'nin ilişkileri onarma girişimleri ekonomik sebepler ve siyasi zemin kaybı yüzünden'

Faruk Loğoğlu’na göre, 'ekonomik ve siyasi zemin kaybı' Türkiye'de iktidarı komşularla ilişkileri onarmaya zorluyor. Ancak Mısır'dan İsrail'e sonuç elde etmek... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T23:21+0300

2022-01-19T23:21+0300

2022-01-21T01:21+0300

eksen

rusya

suriye

ermenistan

israil

türkiye

suudi arabistan

mısır

faruk loğoğlu

normalleşme

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Türk dış politikasında 2022 yılına son yıllarda ilişkilerin içinden çıkılmaz hale geldiği ülkelerle 'normalleşme' adımları ile girildi. Ermenistan'la atanan özel temsilciler aracılığıyla ön görüşmeler Moskova'da yapılırken, iki ülke arasındaki uçuşların şubat başında başlaması bekleniyor.Dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail liderliğine yönelik davet niteliğindeki mesajları ve şubat ayında Suudi Arabistan'a yapması beklenen ziyarete çevrildi. 2021'de Mısır'la Türkiye ilişkilerini onarma bakımından somut gelişme elde edilebilmiş görünmezken, Ankara'nın 'normalleşme' adımlarının en somut sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan ziyaretler ve Türkiye ekonomisine yapacakları yatırımlar oldu.Diğer yandan 'normalleşme' başlığı altında adımlar atmaya çalışan Ankara, Rusya Federasyonu ile Ukrayna ve Balkanlar'da da 'arabuluculuk' arayışlarına girmiş bir görüntü çiziyor.Türk dış politikası ve 'normalleşme' adımlarını; öne çıkan Ermenistan, İsrail, Körfez başlıkları ile Türkiye'nin 'arabuluculuk' arayışlarını emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu ile konuştuk.‘Ekonomik sebepler ve siyasi zemin kaybı iktidarı adımlar atmaya yöneltiyor’Faruk Loğoğlu’na göre, Erdoğan yönetiminin attığı adımlar için 'normalleşme' yerine 'ilişkileri onarma' ifadesini kullanmak daha doğru. Ankara'nın son yıllarda ilişkilerin bozulduğu ülkelerle adımlar atmasının iki nedeni bulunduğunu belirten Loğoğlu, bunlardan ilkinin kötüleşen ekonomki durum, ikincisinin ise iktidarın siyasi zemin kaybettiğini fark etmiş olması:'Paldır kültür açılım Mısır'la ilişkilerin bir çırpıda onarılmasına yetmedi'Ankara'nın attığı adımlara karşın Mısır ile ilişkilerde fazla ilerleme kaydedilmediğini belirten Loğoğlu, Türkiye’nin Müslüman Kardeşler’e desteğinin Mısır’da derin yaralar açtığını anımsattı:'İsrail de Mısır da Türkiye ile ilişkileri onarmak için Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ilişkilerin zarar görmesini istemeyecektir'Loğoğlu'na göre Mısır'la benzer bir durum İsrail ile ilişkiler için de geçerli. Üst düzeyde açıklamalar yapıldığını ancak bunların tam karşılıklarının henüz bilinmediğini belirten Loğoğlu, İsrail açısından Arap ülkeleriyle kurulan ilişkiler nedeniyle bölgede değişen iklime dikkat çekti. Loğoğlu'na göre İsrail de Mısır gibi Türkiye ile ilişkileri onarmak için Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile geliştirdiği ilişkileri feda etmeyecektir:'Bütün bu tablo son 15 yılın birikimi'Loğoğlu'na göre Türk dış politikasındaki tablo 15 yılın birikimi. Loğoğlu durumun değişmesi için öncülüğünü Dışişleri Bakanlığı'nın yapacağı ciddi çalışmaların gerekli olduğunu vurguladı:'Türkiye'nin itibarı öngörülebilir, yapacaklarını söyledikleriyle uyumlu bir ülke olması halinde...'Loğoğlu, Ankara'nın 'arabuluculuk' arayışlarını da değerlendirdi. Türkiye'nin itibarı öngörülebilir, yapacaklarını söyledikleriyle uyumlu bir ülke olması halinde Bosna Hersek'te de Ukrayna-Rusya konusunda da girişimlerde bulunabilecek bir ülke olduğunu söyleyen Loğoğlu ancak bugünkü iktidarda böylesine bütüncül bir strateji bulunmadığı görüşünde. Loğoğlu'na göre Türkiye yönetimi, bugün 'bir yandan para diğer yandan itibar arayışı içinde bir görünüm veriyor':‘Türk dış politikasının sınavı hala Suriye'Loğoğlu'na göre, Türkiye için dış politikada zihniyet değişikliğine işaret edecek anahtar Suriye'de:

rusya

suriye

ermenistan

israil

suudi arabistan

mısır

birleşik arap emirlikleri (bae)

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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rusya, suriye, ermenistan, israil, türkiye, suudi arabistan, mısır, faruk loğoğlu, normalleşme, birleşik arap emirlikleri (bae)