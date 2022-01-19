https://tr.sputniknews.com/20220119/ukrayna-ingilitereden-hafif-tanksavar-araclar-aldik-1052874735.html

Ukrayna: İngilitere’den hafif tanksavar araçlar aldık

Ukrayna: İngilitere’den hafif tanksavar araçlar aldık

Ukrayna Savunma Bakanlığı, İngiltere’nin ülkeye hafif tanksavar araçlar şeklinde yeni yardım partisini gönderdiğini belirtti. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T02:16+0300

2022-01-19T02:16+0300

2022-01-19T02:16+0300

savunma

ukrayna

ingiltere

tank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050302447_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f5445490484971427067dbcaa74d2017.png

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İngiltere’nin Ukrayna ordusuna uluslararası teknik yardımın yeni partisi Ukrayna’ya ulaştı. Bu sefer partnerler yeni hafif tanksavar araçlar sundu” ifadesine yer verildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Avrupa entegrasyonundan sorumlu Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, alınan yeni araçların ülkenin savunma potansiyelini güçlendireceğini belirterek, “Bu yardımın kesinlikle sadece savunma amacıyla, kritik öneme sahip altyapıyı ve sivilleri, gerilimi artırabilecek her türlü eylemlere karşı korumak için kullanılacağının altını çizmek isterim” ifadesini kullandı.

ukrayna

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, ingiltere, tank