Ukrayna: İngilitere’den hafif tanksavar araçlar aldık

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İngiltere’nin Ukrayna ordusuna uluslararası teknik yardımın yeni partisi Ukrayna’ya ulaştı. Bu sefer partnerler yeni hafif tanksavar araçlar sundu” ifadesine yer verildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Avrupa entegrasyonundan sorumlu Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, alınan yeni araçların ülkenin savunma potansiyelini güçlendireceğini belirterek, “Bu yardımın kesinlikle sadece savunma amacıyla, kritik öneme sahip altyapıyı ve sivilleri, gerilimi artırabilecek her türlü eylemlere karşı korumak için kullanılacağının altını çizmek isterim” ifadesini kullandı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, İngiltere’nin ülkeye hafif tanksavar araçlar şeklinde yeni yardım partisini gönderdiğini belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İngiltere’nin Ukrayna ordusuna uluslararası teknik yardımın yeni partisi Ukrayna’ya ulaştı. Bu sefer partnerler yeni hafif tanksavar araçlar sundu” ifadesine yer verildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Avrupa entegrasyonundan sorumlu Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, alınan yeni araçların ülkenin savunma potansiyelini güçlendireceğini belirterek, “Bu yardımın kesinlikle sadece savunma amacıyla, kritik öneme sahip altyapıyı ve sivilleri, gerilimi artırabilecek her türlü eylemlere karşı korumak için kullanılacağının altını çizmek isterim” ifadesini kullandı.