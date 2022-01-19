https://tr.sputniknews.com/20220119/ukrayna-rusyayi-caydirmanin-bedeli-savasi-durdurmanin-bedelinden-her-zaman-daha-dusuk-olacak-1052913365.html
Ukrayna: Rusya'yı caydırmanın bedeli, savaşı durdurmanın bedelinden her zaman daha düşük olacak
Ukrayna: Rusya'yı caydırmanın bedeli, savaşı durdurmanın bedelinden her zaman daha düşük olacak
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'le telefon görüşmesi yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'yı caydırmanın bedelinin... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T23:10+0300
2022-01-19T23:10+0300
2022-01-19T23:10+0300
dünya
rusya
ukrayna
avrupa birliği
telefon görüşmesi
gerilim
josep borrell
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.Kuleba, "Telefon görüşmemizde Borrell ve ben, Trans Atlantik toplumunun Rusya'yı daha fazla saldırganlıktan müşterek olarak caydırmasının yollarını istişare ettik. Tüm AB üyelerine mesajım açık: Rusya'yı caydırmanın bedeli, gelecekte yeni bir savaşı durdurmanın olası bedelinden her zaman daha düşük olacak" ifadelerini kullandı.Bununla beraber AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre Borrell, AB'nin Ukrayna'ya güçlü desteğini bir kez daha ifade etti.AB'nin Rusya'yı gerilimi düşürmeye ve güçlerini çekmeye çağırmayı sürdürmekte kararlı olduğunu belirten Borrell, Ukrayna'yı ortaya koyduğu itidal nedeniyle takdir ettiğini söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise, Kuleba ve Borrell'in Rusya'yı çevrelemeye yönelik kapsamlı bir paketi ve gerilimin tırmanması halinde Rusya'ya karşı AB'nin sert yaptırımlarının hazırlanmasını istişare ettiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/rusyadan-abdye-cagri-donbass-uzerinden-gerginligi-tirmandirmayin---1052882229.html
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rusya, ukrayna, avrupa birliği, telefon görüşmesi, gerilim, josep borrell, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Ukrayna: Rusya'yı caydırmanın bedeli, savaşı durdurmanın bedelinden her zaman daha düşük olacak
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'le telefon görüşmesi yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'yı caydırmanın bedelinin gelecekte yeni bir savaşı durdurmanın olası bedelinden her zaman daha düşük olacağını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kuleba, "Telefon görüşmemizde Borrell ve ben, Trans Atlantik toplumunun Rusya'yı daha fazla saldırganlıktan müşterek olarak caydırmasının yollarını istişare ettik. Tüm AB üyelerine mesajım açık: Rusya'yı caydırmanın bedeli, gelecekte yeni bir savaşı durdurmanın olası bedelinden her zaman daha düşük olacak" ifadelerini kullandı.
Bununla beraber AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre Borrell, AB'nin Ukrayna'ya güçlü desteğini bir kez daha ifade etti.
AB'nin Rusya'yı gerilimi düşürmeye ve güçlerini çekmeye çağırmayı sürdürmekte kararlı olduğunu belirten Borrell, Ukrayna'yı ortaya koyduğu itidal nedeniyle takdir ettiğini söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise, Kuleba ve Borrell'in Rusya'yı çevrelemeye yönelik kapsamlı bir paketi ve gerilimin tırmanması halinde Rusya'ya karşı AB'nin sert yaptırımlarının hazırlanmasını istişare ettiği kaydedildi.