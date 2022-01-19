https://tr.sputniknews.com/20220119/ukraynaya-giden-abd-disisleri-bakanindan-rusyaya-cagri-bariscil-yolu-izleyin-1052889914.html

Ukrayna'ya giden ABD Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya çağrı: Barışçıl yolu izleyin

Ukrayna'ya giden ABD Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya çağrı: Barışçıl yolu izleyin

Ukrayna'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya 'barışçıl yolu seçme' çağrısında bulundu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T13:04+0300

2022-01-19T13:04+0300

2022-01-19T13:09+0300

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NATO'nun Rusya sınırına doğru genişleme hamleleri ve ABD ile Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik silah ve askeri uzman sevkiyatı devam ederken, Ukrayna'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya 'barışçıl yolu seçme' çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'diplomasiyi izlemediği takdirde Rusya için bunun sonuçlarıyla yüzleşmeyi seçeceği' konusunda 'uyarılarda' bulunan Blinken, Rusya'nın 'hiçbir sebep ve provokasyon olmadan' hareket ettiğini iddia etse de ABD'nin Ukrayna'da artan askeri varlığına ve bu ülkeye yapılan askeri yardımlara ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.Ukrayna'daki ABD büyükelçiliğinde konuşan Blinken, "Bunu diplomatik ve barışçıl bir yolda tutabileceğimizi kuvvetle umuyorum, ancak nihayetinde bu Başkan Putin'in kararı olacak" dedi. Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cuma günü Cenevre'de bir araya gelecek.Rusya'nın kendi sınırları içerisindeki askeri hareketliliğine değinen Blinken, "Bu gücü çok kısa sürede daha da artırma planlarının olduğunu biliyoruz, bu da Başkan Putin'e çok kısa sürede Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan eylemde bulunma kapasitesini veriyor" dedi.Blinken ayrıca, Rusya'nın 'bir ulusun başka bir ülkenin sınırlarını zorla değiştiremeyeceği gibi' bazı çok temel ilkelere meydan okumaya çalıştığını iddia etti ve "Bu ilkelerin cezasız bir şekilde ihlal edilmesine izin verirsek, o zaman Pandora'nın kutusu açacağız. Bütün dünya burada neler olduğunu izliyor" dedi.ABD yönetimi, Rusya ile Belarus arasındaki askeri tatbikatları da 'Ukrayna'ya yönelik tehdit' olarak yorumluyor.

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abd, rusya, belarus, donbass, ukrayna, antony blinken