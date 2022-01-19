https://tr.sputniknews.com/20220119/unlu-yatirimci-rogerstan-tl-yorumu-turkiyeyi-cok-seviyorum-ama-yatirim-yapmayi-dusunmuyorum-1052895192.html

Ünlü yatırımcı Rogers'tan TL yorumu: Türkiye'yi çok seviyorum ama yatırım yapmayı düşünmüyorum

Ünlü yatırımcı Rogers'tan TL yorumu: Türkiye'yi çok seviyorum ama yatırım yapmayı düşünmüyorum

Uluslararası piyasalarda 'yatırım gurusu' olarak adlandırılan ABD'li yatırımcı Jim Rogers Bloomberg HT yayınına bağlanarak Türkiye'nin görünümünü yatırım... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T15:34+0300

2022-01-19T15:34+0300

2022-01-19T15:34+0300

ekonomi

tl

jim rogers

ekonomi

dolar/tl

yatırım

kur

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Dünyaca ünlü yatırımcı Jim Rogers Türkiye'ye kurdaki gelişmeler dolayısıyla yatırım yapmayı düşünmediğini söyledi.Bloomberg HT'nin haberine göre, yayına katılan Rogers, “Türkiye’ye birkaç kez geldim ve ülkenizi çok seviyorum ama şu an için konuşmak gerekirse yerel para biriminin durumu nedeniyle Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünmüyorum. Eğer ülkede para biriminin değer kaybedeceğini düşünüyorsanız bu, o ülkede yapacağınız çoğu yatırımın iyi bir getirisi olmayacağı anlamına gelir. Ben Türkiye ekonomisinin veya para biriminin nasıl yönetilmesi gerektiğini söyleyemem ama düşmeye devam edecek gibi görünüyorsa ben reel varlıklara yatırım yapmayı düşünürüm” değerlendirmesinde bulundu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tl, jim rogers, ekonomi, dolar/tl, yatırım, kur