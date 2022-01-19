https://tr.sputniknews.com/20220119/uyusmazlik-mahkemesi-baskanligina-muammer-topal-secildi-1052906599.html

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Muammer Topal seçildi

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Muammer Topal seçildi

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevine Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal seçildi. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T20:12+0300

2022-01-19T20:12+0300

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türkiye

mahkeme

uyuşmazlık mahkemesi

muammer topal

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Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yer verilen duyuruda, Anayasası'nın 158. maddesi, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi ile 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için seçim yapıldığı, Anayasa Mahkemesi üyesi Topal'ın bu göreve seçildiği ifade edildi.Muammer Topal kimdir?Muammer Topal, 1 Ağustos 1966'da Isparta'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988'de mezun olan Topal, 3 Mart 1992'de Danıştay tetkik hakimliğine atanarak mesleğe başladı.Bir süre Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliği görevinde bulunan Topal, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kamu yönetimi yüksek lisans programını Stratejik Yönetim konulu projesiyle tamamladı. Türkiye Adalet Akademisinde idari yargı hakim adaylarına ihale mevzuatı konulu dersler veren Topal, 24 Şubat 2011'de Danıştay üyeliğine seçildi.Danıştay Yedinci Daire üyeliği görevini sürdürürken Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 29 Ocak 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Topal, 17 Aralık 2020'de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi.

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mahkeme, uyuşmazlık mahkemesi, muammer topal