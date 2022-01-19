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Vali açıkladı: TAG otoyolunda mahsur kalan araç sayısı 900
Vali açıkladı: TAG otoyolunda mahsur kalan araç sayısı 900
Gaziantep dün yoğun şekilde yağan kara teslim oldu. Kentten çıkışlar durduruldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip tarafında kardan kapanan yolun tamamen... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
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Vali açıkladı: TAG otoyolunda mahsur kalan araç sayısı 900 16:38 19.01.2022 (güncellendi: 16:48 19.01.2022) Ayrıntılar geliyor
Gaziantep dün yoğun şekilde yağan kara teslim oldu. Kentten çıkışlar durduruldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip tarafında kardan kapanan yolun tamamen açıldığını söyledi. Valinin açıklamasına göre Nur Dağı kısmında da ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Mahsur kalan yaklaşık 900 aracın da 1-2 saate kadar bölgeden çıkması bekleniyor.