https://tr.sputniknews.com/20220119/venezuellada-gundem-super-biyik-demir-sol-yumruguyla-halki-kotulerden-koruyor-1052897860.html
Venezüella'da gündem 'Süper Bıyık': Demir sol yumruğuyla halkı kötülerden koruyor
Venezüella'da gündem 'Süper Bıyık': Demir sol yumruğuyla halkı kötülerden koruyor
Venezüella'da geçen ay yayına giren ve 'Süper Bıyık' isimli bir kahramana sahip çizgi film ülke gündemindeki yerini koruyor. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T16:09+0300
2022-01-19T16:09+0300
2022-01-19T16:11+0300
dünya
abd
nicolas maduro
çizgi film
bıyık
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Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya benzerliğiyle dikkat çeken baş karakter 'Süper Bıyık', insanları Beyaz Saray'ın kötülüklerinden koruyor. Devlet televizyon kanalında yayınlanan çizgi film, ülkesini korumak için 'demir sol yumruğunu' kullanan çizgi filme övgülerde bulundu. Ticaret bakan yardımcısı Luis Villegas Ramirez, çizgi filmin son bölümünden sonra yaptığı paylaşımda "Fantastik, kaçırmayın" dedi. Yayınlanan son bölümde, Süper Bıyık'ın Venezüella vatandaşlarına Küba, Rus ve Çin koronavirüs aşılarının ulaştırılması konu ediliyor. Bölümde yer alan kötü karakter, "Sonunda onları yok edeceğiz, acı çekecekler, ağlayacaklar, pandeminin küresel merkezi olacaklar" diye bağırırken, Süper Bıyık söz konusu kötü planları bozarak aşıların halka ulaşmasını sağlıyor.Çizgi film, Batı destekli muhalif figürler tarafından ise eleştiriyle karşılandı. Muhalefet liderlerinden Julio Borges, çizgi filmin isminin 'Venezüella'nın süper yok edicisi' olması gerektiğini söyledi.Amacı kıta genelinde serbest ticareti ve açık pazarları teşvik etmek olan ABD merkezli Council of the Americas'ın Venezüella uzmanı Guillermo Zubillaga ise "Maduro'nun süper gücü, iktidarda kalmasıdır. Vermeye çalıştıkları mesaj, tüm kontrolün kendilerinde olduğunun anlaşılması" dedi.Çizgi filmin 'halkı gerçeklerden uzaklaştırmayı amaçladığını' iddia eden Zubillaga, "Sizi yetersiz beslenme rakamlarından, 250 siyasi tutuklu olduğu gerçeğinden uzaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.
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abd, nicolas maduro, çizgi film, bıyık
Venezüella'da gündem 'Süper Bıyık': Demir sol yumruğuyla halkı kötülerden koruyor
16:09 19.01.2022 (güncellendi: 16:11 19.01.2022)
Venezüella'da geçen ay yayına giren ve 'Süper Bıyık' isimli bir kahramana sahip çizgi film ülke gündemindeki yerini koruyor.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya benzerliğiyle dikkat çeken baş karakter 'Süper Bıyık', insanları Beyaz Saray'ın kötülüklerinden koruyor.
Devlet televizyon kanalında yayınlanan çizgi film, ülkesini korumak için 'demir sol yumruğunu' kullanan çizgi filme övgülerde bulundu.
Ticaret bakan yardımcısı Luis Villegas Ramirez, çizgi filmin son bölümünden sonra yaptığı paylaşımda "Fantastik, kaçırmayın" dedi.
Yayınlanan son bölümde, Süper Bıyık'ın Venezüella vatandaşlarına Küba, Rus ve Çin koronavirüs aşılarının ulaştırılması konu ediliyor.
Bölümde yer alan kötü karakter, "Sonunda onları yok edeceğiz, acı çekecekler, ağlayacaklar, pandeminin küresel merkezi olacaklar" diye bağırırken, Süper Bıyık söz konusu kötü planları bozarak aşıların halka ulaşmasını sağlıyor.
Çizgi film, Batı destekli muhalif figürler tarafından ise eleştiriyle karşılandı. Muhalefet liderlerinden Julio Borges, çizgi filmin isminin 'Venezüella'nın süper yok edicisi' olması gerektiğini söyledi.
Amacı kıta genelinde serbest ticareti ve açık pazarları teşvik etmek olan ABD merkezli Council of the Americas'ın Venezüella uzmanı Guillermo Zubillaga ise "Maduro'nun süper gücü, iktidarda kalmasıdır. Vermeye çalıştıkları mesaj, tüm kontrolün kendilerinde olduğunun anlaşılması" dedi.
Çizgi filmin 'halkı gerçeklerden uzaklaştırmayı amaçladığını' iddia eden Zubillaga, "Sizi yetersiz beslenme rakamlarından, 250 siyasi tutuklu olduğu gerçeğinden uzaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.