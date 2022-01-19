Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220119/yol-verme-tartismasinda-taksinin-altinda-kalip-oldu-1052883180.html
Yol verme tartışmasında taksinin altında kalıp öldü
Yol verme tartışmasında taksinin altında kalıp öldü
Bağcılar'da TEM'de yol verme tartışması sırasında bir sürücü, önündeki araca hafif şekilde vurdu. Ardından sürücüye yanıt vermek için aracından inen şahıs bir... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T11:05+0300
2022-01-19T11:05+0300
türkiye
istanbul
trafik
tem otoyolu
bağcılar
ölüm
kavga
taksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052883117_369:0:3690:1868_1920x0_80_0_0_57f158c4a9035eef2f59767d060ba0f1.jpg
Bağcılar TEM otoyolu İstoç mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 34 UIG 48 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şenocak ile bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmada sırasında arkadaki otomobil sürücüsü, Şenocak’ın aracına hafif bir şekilde vurdu. Tartıştığı kişinin yanına gitmek için aracından inen Şenocak’a o sırada seyir halinde olan bir taksi çarptı. Taksi ve Şenocak’ın tartıştığı sürücü olay yerinden kaçarken, talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Otomobilde bulunan Şenocak’ın eşi gördüğü manzara karşısında dehşete kapılarak gözyaşlarına boğuldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şenocak’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kaza nedeniyle trafikte de bir süre yoğunluk yaşandı. Şenocak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Görgü tanıkları, “Arkadan gelen bir araç vurdu. Bırakıp kaçtılar. Bu kadar mı insanın vicdanı yok” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220116/istanbulda-silahli-yol-verme-kavgasi-biri-silahla-digeri-blok-betonla-saldirdi-1052779978.html
türkiye
istanbul
bağcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052883117_784:0:3275:1868_1920x0_80_0_0_55c186f858bbaea3064269b2cf874996.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, trafik, tem otoyolu, bağcılar, ölüm, kavga, taksi

Yol verme tartışmasında taksinin altında kalıp öldü

11:05 19.01.2022
© İHAYol verme tartışmasında taksinin altında kalıp öldü
Yol verme tartışmasında taksinin altında kalıp öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA
Abone ol
Bağcılar'da TEM'de yol verme tartışması sırasında bir sürücü, önündeki araca hafif şekilde vurdu. Ardından sürücüye yanıt vermek için aracından inen şahıs bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bağcılar TEM otoyolu İstoç mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 34 UIG 48 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şenocak ile bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmada sırasında arkadaki otomobil sürücüsü, Şenocak’ın aracına hafif bir şekilde vurdu. Tartıştığı kişinin yanına gitmek için aracından inen Şenocak’a o sırada seyir halinde olan bir taksi çarptı.
Taksi ve Şenocak’ın tartıştığı sürücü olay yerinden kaçarken, talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Otomobilde bulunan Şenocak’ın eşi gördüğü manzara karşısında dehşete kapılarak gözyaşlarına boğuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şenocak’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kaza nedeniyle trafikte de bir süre yoğunluk yaşandı.
Şenocak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Görgü tanıkları, “Arkadan gelen bir araç vurdu. Bırakıp kaçtılar. Bu kadar mı insanın vicdanı yok” dedi.
Pendik’te yol verme tartışması nedeniyle sokak ortasında iki kişi birbirine girdi. Şahıslardan biri eline aldığı silahın kabzasıyla karşısındakinin kafasına vururken, diğer şahıs ise yerden aldığı blok beton ile karşısındakine saldırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da silahlı yol verme kavgası: Biri silahla, diğeri blok betonla saldırdı
16 Ocak, 05:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:09Son Rus barış güçleri de Kazakistan'dan ayrıldı
12:07Evine giren kar maskeli silahlı soyguncu akrabası çıktı
12:06Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bardağı taşıran son damla gibi
12:00Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: İstanbul'da neredeyse her binada bir koronavirüs hastası var
11:59Rus Büyükelçi Yerhov, Erdoğan’ın Başdanışmanı Şener ile görüştü
11:53Cem Küçük, EYT ve 3600 ek gösterge için tarih verdi
11:52Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek
11:47Araştırma: Koronavirüs aşısının bilinen çoğu yan etkisi, aşıdan kaynaklanmıyor
11:46TEM Ankara otoyolu, kar yağışı nedeniyle kapandı
11:44İtalya'da 19 yıllık 'sifon davası' sonuçlandı
11:36Akkuyu Nükleer AŞ: NGS sahasının 100 kilometre yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmamakta
11:26Flash TV'nin kurucusu hayatını kaybetti
11:2314 yaşındaki çocuğa, selfie çekerken 5 köpek saldırdı
11:15AFAD'dan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'çığ' uyarısı
11:11Britanya'da pilot proje: 6 ay boyunca haftada 4 gün çalışılacak, maaşlar değişmeyecek
11:10Koyunlarını ölü görünce 2 köpeği başından vurdu
11:05Yol verme tartışmasında taksinin altında kalıp öldü
11:00AK Partili Yayman: Tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacağız
10:54Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
10:48Sergen Yalçın: Önder hocayı getiren de benim, altyapı organizasyonunu kuran da