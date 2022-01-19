https://tr.sputniknews.com/20220119/yol-verme-tartismasinda-taksinin-altinda-kalip-oldu-1052883180.html

Yol verme tartışmasında taksinin altında kalıp öldü

Yol verme tartışmasında taksinin altında kalıp öldü

Bağcılar'da TEM'de yol verme tartışması sırasında bir sürücü, önündeki araca hafif şekilde vurdu. Ardından sürücüye yanıt vermek için aracından inen şahıs bir... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T11:05+0300

2022-01-19T11:05+0300

2022-01-19T11:05+0300

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kavga

taksi

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Bağcılar TEM otoyolu İstoç mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 34 UIG 48 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şenocak ile bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmada sırasında arkadaki otomobil sürücüsü, Şenocak’ın aracına hafif bir şekilde vurdu. Tartıştığı kişinin yanına gitmek için aracından inen Şenocak’a o sırada seyir halinde olan bir taksi çarptı. Taksi ve Şenocak’ın tartıştığı sürücü olay yerinden kaçarken, talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Otomobilde bulunan Şenocak’ın eşi gördüğü manzara karşısında dehşete kapılarak gözyaşlarına boğuldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şenocak’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kaza nedeniyle trafikte de bir süre yoğunluk yaşandı. Şenocak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Görgü tanıkları, “Arkadan gelen bir araç vurdu. Bırakıp kaçtılar. Bu kadar mı insanın vicdanı yok” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220116/istanbulda-silahli-yol-verme-kavgasi-biri-silahla-digeri-blok-betonla-saldirdi-1052779978.html

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istanbul, trafik, tem otoyolu, bağcılar, ölüm, kavga, taksi