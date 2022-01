https://tr.sputniknews.com/20220119/yuzuklerin-efendisi-evreninde-gececek-dizinin-adi-aciklandi-guc-yuzukleri-1052908411.html

Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek dizinin adı açıklandı: Güç Yüzükleri

Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek dizinin adı açıklandı: Güç Yüzükleri

J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak milyonlarca izleyiciyle ulaşan Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) serisinin çekimlerine başlanan... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T21:10+0300

2022-01-19T21:10+0300

2022-01-19T21:10+0300

dünya

yüzüklerin efendisi

yüzük

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102002/02/1020020216_0:61:2049:1213_1920x0_80_0_0_a782f814a8949ee86221949de7abd630.jpg

İngiliz yazar ve dilbilimci J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak milyonlarca izleyiciyle ulaşan Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) serisinin Amazon platformunda yayınlanacak dizinin adı duyuruldu. Prime Video platformunda yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisi, J. R. R. Tolkien’in hayali evreni Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçecek. Dizi, 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'The Hobbit 'serilerinden yüzyıllar öncesinde geçecek.Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmini, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001'de çekti. Filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başladı. Gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday dizinin yönetmen koltuğunda ise Peter Jackson oturuyor. Amazon Prime Video'da yayınlanacak Yüzüklerin Efendisi dizisininse 2 Eylül 2022'de ekranlara gelmesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yüzüklerin efendisi, yüzük