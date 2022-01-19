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https://tr.sputniknews.com/20220119/yuzuklerin-efendisi-evreninde-gececek-dizinin-adi-aciklandi-guc-yuzukleri-1052908411.html
Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek dizinin adı açıklandı: Güç Yüzükleri
Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek dizinin adı açıklandı: Güç Yüzükleri
J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak milyonlarca izleyiciyle ulaşan Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) serisinin çekimlerine başlanan... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T21:10+0300
2022-01-19T21:10+0300
dünya
yüzüklerin efendisi
yüzük
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İngiliz yazar ve dilbilimci J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak milyonlarca izleyiciyle ulaşan Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) serisinin Amazon platformunda yayınlanacak dizinin adı duyuruldu. Prime Video platformunda yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisi, J. R. R. Tolkien’in hayali evreni Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçecek. Dizi, 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'The Hobbit 'serilerinden yüzyıllar öncesinde geçecek.Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmini, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001'de çekti. Filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başladı. Gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday dizinin yönetmen koltuğunda ise Peter Jackson oturuyor. Amazon Prime Video'da yayınlanacak Yüzüklerin Efendisi dizisininse 2 Eylül 2022'de ekranlara gelmesi bekleniyor.
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yüzüklerin efendisi, yüzük

Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek dizinin adı açıklandı: Güç Yüzükleri

21:10 19.01.2022
© Flickr / Oscar Gende VillarModor / Yüzüklerin Efendisi
Modor / Yüzüklerin Efendisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Flickr / Oscar Gende Villar
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J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak milyonlarca izleyiciyle ulaşan Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) serisinin çekimlerine başlanan dizisinin adı duyuruldu. İkinci Çağ'da geçecek dizinin adı, Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri
İngiliz yazar ve dilbilimci J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak milyonlarca izleyiciyle ulaşan Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) serisinin Amazon platformunda yayınlanacak dizinin adı duyuruldu.

Prime Video platformunda yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisi, J. R. R. Tolkien’in hayali evreni Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçecek. Dizi, 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'The Hobbit 'serilerinden yüzyıllar öncesinde geçecek.
Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmini, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001'de çekti.

Filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başladı. Gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday dizinin yönetmen koltuğunda ise Peter Jackson oturuyor. Amazon Prime Video'da yayınlanacak Yüzüklerin Efendisi dizisininse 2 Eylül 2022'de ekranlara gelmesi bekleniyor.

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