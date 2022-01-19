DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek dizinin adı açıklandı: Güç Yüzükleri
© Flickr / Oscar Gende VillarModor / Yüzüklerin Efendisi
© Flickr / Oscar Gende Villar
J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak milyonlarca izleyiciyle ulaşan Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) serisinin çekimlerine başlanan dizisinin adı duyuruldu. İkinci Çağ'da geçecek dizinin adı, Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri
İngiliz yazar ve dilbilimci J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak milyonlarca izleyiciyle ulaşan Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) serisinin Amazon platformunda yayınlanacak dizinin adı duyuruldu.
Prime Video platformunda yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisi, J. R. R. Tolkien’in hayali evreni Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçecek. Dizi, 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'The Hobbit 'serilerinden yüzyıllar öncesinde geçecek.
Prime Video platformunda yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisi, J. R. R. Tolkien’in hayali evreni Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçecek. Dizi, 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'The Hobbit 'serilerinden yüzyıllar öncesinde geçecek.
A new age begins September 2, 2022. Journey to Middle-earth with The Lord of the Rings: The Rings of Power. #LOTRonPrime #LOTR #LOTRROP pic.twitter.com/KWAokaVeWW— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 19, 2022
Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmini, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001'de çekti.
Filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başladı. Gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday dizinin yönetmen koltuğunda ise Peter Jackson oturuyor. Amazon Prime Video'da yayınlanacak Yüzüklerin Efendisi dizisininse 2 Eylül 2022'de ekranlara gelmesi bekleniyor.
Filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başladı. Gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday dizinin yönetmen koltuğunda ise Peter Jackson oturuyor. Amazon Prime Video'da yayınlanacak Yüzüklerin Efendisi dizisininse 2 Eylül 2022'de ekranlara gelmesi bekleniyor.