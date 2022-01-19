https://tr.sputniknews.com/20220119/zilini-caldigi-dairenin-kapisi-acilir-acilmaz-iceri-girdi-ev-sahibi-cigliklarla-disari-atti-1052873165.html

Zilini çaldığı dairenin kapısı açılır açılmaz içeri girdi: Ev sahibi çığlıklarla dışarı attı

Zilini çaldığı dairenin kapısı açılır açılmaz içeri girdi: Ev sahibi çığlıklarla dışarı attı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi, zilini çaldığı daireye, ev sahibi kadın kapıyı açar açmaz girdi. Paniğe kapılan... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T01:05+0300

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yaşam

kocaeli

zil

çığlık

ev sahibi

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Derince ilçesi, Yavuz Sultan Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, girdiği apartmanın içerisinde bir süre dolaştı. Daha sonra ikinci kattaki bir dairenin kapısını çaldı. Ev sahibi kadın kapıyı açınca, bu kişi hızlıca eve girdi. Paniğe kapılan kadın, çığlık attı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre daireden çıkan bu kişi, bir süre bekleyip apartmandan ayrıldı. Ev sahibi şikayetçi olmazken, olay anı apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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kocaeli, zil, çığlık, ev sahibi