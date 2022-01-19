https://tr.sputniknews.com/20220119/zincir-marketlere-cezaya-neden-olan-diyaloglar-piyasa-yukselirse-sorun-yok-beraber-hareket-etmeli-1052895316.html

Zincir marketlere cezaya neden olan diyaloglar: Piyasa yükselirse sorun yok, beraber hareket etmeli

Zincir marketlere cezaya neden olan diyaloglar: Piyasa yükselirse sorun yok, beraber hareket etmeli

Rekabet Kurulu, zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık rekor cezaya neden olan diyalogları paylaştı. Zincir marketlerin çalışanları arasında geçen... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T15:36+0300

2022-01-19T15:36+0300

2022-01-19T15:56+0300

migros

ekonomi

carrefoursa

rekabet kurulu

para cezası

a101

market

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Kartel oluşturdukları gerekçesiyle zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık rekor cezaya neden olan diyaloglar, Rekabet Kurulu’nun konuya ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda yer aldı.Rekabet Kurulu, Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçilerinin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturma açarken, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) 2.7 milyar liralık idari para cezası uygulamıştı.Söz konusu ceza kamuoyunda tartışma yaratırken, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, alınan kararda delil niteliği taşıyan tüm yazışmaların, iletişim ve koordinasyonun görüleceğini açıklamıştı.Rekabet Kurulu'nun 208 sayfalık gerekçeli kararı Rekabet Kurumunun internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılırken, kararın tespitler bölümünde, marketlerin e-mail ve WhatsApp yazışmaları dikkati çekti.Savola ve Migros: ‘Güzel abi piyasa yükselirse sorun yok’Buna göre, Savola ve Migros çalışanı arasındaki yazışmalar şöyle:(Yudum ayçiçek yağı 5 litre ürününe ait etiket fiyatının 35.90 lira olduğu Nevgross reyon görseli paylaşılıyor)Savola ve A101 çalışanı arasındaki e-posta yazışması:Savola çalışanı ile A101: Sıkıntıyı yapan ŞOK, biz toplantıda net ifade ettik, bu oyunda yokuzSavola çalışanı ile A101 çalışanı arasındaki yazışma:‘Piyasa organize edildi’İki Şok çalışanı arasındaki yazışma:Şok çalışanlarının başka bir yazışması:CarrefourSa: Abilerle konuştum, yarınki BİM'in çıkacağı ayçiçek fiyatı 36.90 dan 39.90 çıkıyorCarrefourSa çalışanları arasındaki yazışma:Gerekçeli kararda, belirlenen yazışmalar sonrası belirlenen ürün fiyatlarının listelerine de yer verildi.Ayçiçek yağında benzer fiyat artışıGerekçeli kararda, A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK tarafından 1, 2 ve 5 litre özel markalı ayçiçek yağı ürünlerine ilişkin olarak 1 Ocak 2018-15 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan günlük etiket fiyatı grafiklerine yer de yer verildi. Grafikte, gözlem döneminin önemli bir kısmında günlük etiket fiyatlarının teşebbüslerin tamamı bakımından bire bir aynı seyretmesi nedeniyle grafiklerde farklı teşebbüslere ilişkin fiyat çizgilerinin büyük ölçüde birbirlerinden ayırt edilemedikleri tespit edildi.Karara göre, market zincirlerinin, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu ve çocuk bezi çeşitlerinde de belli tarihlerde fiyat geçişleri yaptıkları, ve bu ürünlerdeki fiyat geçişlerinin büyük ölçüde aynı olduğu belirlendi.Topla-dağıt karteliKarara göre, zincir marketlerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla kanunu ihlal etmeleri nedeniyle cezaya çarptırılmaları uygun görüldü.Rekabet Kurumu’nca topla-dağıt kartellerinin işleyişine ilişkin video da hazırlandı. Videoda, marketlerin ürün fiyatlarını ortaklaşa belirlemesi ve tüketicilerin yüksek fiyatlarla mağdur olduğu görülüyor.Videodaki bilgilere göre, topla-dağıt karteller, aynı pazardaki rakiplerin genellikle ortak tedarikçiler aracılığıyla fiyatlarını koordine ettikleri bir rekabet ihlali. Rekabet Kurulu, Mayıs 2020'de başlattığı ve 19 aylık sürecin sonucunda tamamladığı soruşturmada çeşitli zincir marketlerin doğrudan ve dolaylı temaslar yoluyla fiyatlarını ve fiyat artış oranlarını koordine ettiklerini tespit etti. Başlangıcı 2018'e uzanan bu davranışları nedeniyle zincir marketlere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Videoda, zincir marketlere yönelik, "Piyasada faaliyet gösteren firmaların bu tür eylemlerden kaçınmaları hem kendilerinin hem de ülke ekonomisinin lehinedir" uyarısına da yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/rekabet-kurumu-tarih-verdi-zincir-marketlere-ceza-getiren-tum-yazismalari-yayimlayacagiz-1052626251.html

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migros, carrefoursa, rekabet kurulu, para cezası, a101, market