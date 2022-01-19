Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Vali açıkladı: TAG otoyolunda mahsur kalan araç sayısı 900
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220119/zincir-marketlere-cezaya-neden-olan-diyaloglar-piyasa-yukselirse-sorun-yok-beraber-hareket-etmeli-1052895316.html
Zincir marketlere cezaya neden olan diyaloglar: Piyasa yükselirse sorun yok, beraber hareket etmeli
Zincir marketlere cezaya neden olan diyaloglar: Piyasa yükselirse sorun yok, beraber hareket etmeli
Rekabet Kurulu, zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık rekor cezaya neden olan diyalogları paylaştı. Zincir marketlerin çalışanları arasında geçen... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T15:36+0300
2022-01-19T15:56+0300
migros
ekonomi
carrefoursa
rekabet kurulu
para cezası
a101
market
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052095617_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a2a5d027edfc9604f8887b10e74b26e7.jpg
Kartel oluşturdukları gerekçesiyle zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık rekor cezaya neden olan diyaloglar, Rekabet Kurulu’nun konuya ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda yer aldı.Rekabet Kurulu, Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçilerinin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturma açarken, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) 2.7 milyar liralık idari para cezası uygulamıştı.Söz konusu ceza kamuoyunda tartışma yaratırken, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, alınan kararda delil niteliği taşıyan tüm yazışmaların, iletişim ve koordinasyonun görüleceğini açıklamıştı.Rekabet Kurulu'nun 208 sayfalık gerekçeli kararı Rekabet Kurumunun internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılırken, kararın tespitler bölümünde, marketlerin e-mail ve WhatsApp yazışmaları dikkati çekti.Savola ve Migros: ‘Güzel abi piyasa yükselirse sorun yok’Buna göre, Savola ve Migros çalışanı arasındaki yazışmalar şöyle:(Yudum ayçiçek yağı 5 litre ürününe ait etiket fiyatının 35.90 lira olduğu Nevgross reyon görseli paylaşılıyor)Savola ve A101 çalışanı arasındaki e-posta yazışması:Savola çalışanı ile A101: Sıkıntıyı yapan ŞOK, biz toplantıda net ifade ettik, bu oyunda yokuzSavola çalışanı ile A101 çalışanı arasındaki yazışma:‘Piyasa organize edildi’İki Şok çalışanı arasındaki yazışma:Şok çalışanlarının başka bir yazışması:CarrefourSa: Abilerle konuştum, yarınki BİM'in çıkacağı ayçiçek fiyatı 36.90 dan 39.90 çıkıyorCarrefourSa çalışanları arasındaki yazışma:Gerekçeli kararda, belirlenen yazışmalar sonrası belirlenen ürün fiyatlarının listelerine de yer verildi.Ayçiçek yağında benzer fiyat artışıGerekçeli kararda, A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK tarafından 1, 2 ve 5 litre özel markalı ayçiçek yağı ürünlerine ilişkin olarak 1 Ocak 2018-15 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan günlük etiket fiyatı grafiklerine yer de yer verildi. Grafikte, gözlem döneminin önemli bir kısmında günlük etiket fiyatlarının teşebbüslerin tamamı bakımından bire bir aynı seyretmesi nedeniyle grafiklerde farklı teşebbüslere ilişkin fiyat çizgilerinin büyük ölçüde birbirlerinden ayırt edilemedikleri tespit edildi.Karara göre, market zincirlerinin, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu ve çocuk bezi çeşitlerinde de belli tarihlerde fiyat geçişleri yaptıkları, ve bu ürünlerdeki fiyat geçişlerinin büyük ölçüde aynı olduğu belirlendi.Topla-dağıt karteliKarara göre, zincir marketlerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla kanunu ihlal etmeleri nedeniyle cezaya çarptırılmaları uygun görüldü.Rekabet Kurumu’nca topla-dağıt kartellerinin işleyişine ilişkin video da hazırlandı. Videoda, marketlerin ürün fiyatlarını ortaklaşa belirlemesi ve tüketicilerin yüksek fiyatlarla mağdur olduğu görülüyor.Videodaki bilgilere göre, topla-dağıt karteller, aynı pazardaki rakiplerin genellikle ortak tedarikçiler aracılığıyla fiyatlarını koordine ettikleri bir rekabet ihlali. Rekabet Kurulu, Mayıs 2020'de başlattığı ve 19 aylık sürecin sonucunda tamamladığı soruşturmada çeşitli zincir marketlerin doğrudan ve dolaylı temaslar yoluyla fiyatlarını ve fiyat artış oranlarını koordine ettiklerini tespit etti. Başlangıcı 2018'e uzanan bu davranışları nedeniyle zincir marketlere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Videoda, zincir marketlere yönelik, "Piyasada faaliyet gösteren firmaların bu tür eylemlerden kaçınmaları hem kendilerinin hem de ülke ekonomisinin lehinedir" uyarısına da yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/rekabet-kurumu-tarih-verdi-zincir-marketlere-ceza-getiren-tum-yazismalari-yayimlayacagiz-1052626251.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052095617_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_88ccaa5d641c6cbd5356ee49eb607169.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
migros, carrefoursa, rekabet kurulu, para cezası, a101, market

Zincir marketlere cezaya neden olan diyaloglar: Piyasa yükselirse sorun yok, beraber hareket etmeli

15:36 19.01.2022 (güncellendi: 15:56 19.01.2022)
© İHA / İHA-AW499722İstanbul - market - denetim
İstanbul - market - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA / İHA-AW499722
Abone ol
Rekabet Kurulu, zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık rekor cezaya neden olan diyalogları paylaştı. Zincir marketlerin çalışanları arasında geçen yazışmalarda "Piyasa yükselirse sorun yok. Şimdi fiyatları bozuyoruz. Beraber hareket etmemiz lazım" ifadeleri yer aldı.
Kartel oluşturdukları gerekçesiyle zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık rekor cezaya neden olan diyaloglar, Rekabet Kurulu’nun konuya ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda yer aldı.
Rekabet Kurulu, Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçilerinin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturma açarken, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) 2.7 milyar liralık idari para cezası uygulamıştı.
Söz konusu ceza kamuoyunda tartışma yaratırken, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, alınan kararda delil niteliği taşıyan tüm yazışmaların, iletişim ve koordinasyonun görüleceğini açıklamıştı.
Rekabet Kurulu'nun 208 sayfalık gerekçeli kararı Rekabet Kurumunun internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılırken, kararın tespitler bölümünde, marketlerin e-mail ve WhatsApp yazışmaları dikkati çekti.

Savola ve Migros: ‘Güzel abi piyasa yükselirse sorun yok’

Buna göre, Savola ve Migros çalışanı arasındaki yazışmalar şöyle:
(Yudum ayçiçek yağı 5 litre ürününe ait etiket fiyatının 35.90 lira olduğu Nevgross reyon görseli paylaşılıyor)
Güzel abi piyasa yükselirse sorun yok:) Bu arada raf fiyatları salı günü itibariyle yükselecek, pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor.
Pazartesi 39.95 lira raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah mail göndereceğiz size.
(CarrefourSA'ya ait olduğu düşünülen çeşitli etiket görselleri paylaşılmıştır.) Carrefour sizi bekliyoruz. Şok 1 litre Yudum yarın 10.95 lira rafta. Yarın siz de geçin lütfen.
Savola ve A101 çalışanı arasındaki e-posta yazışması:
Merhaba, piyasadaki bozuk fiyat bir an önce düzeltilmeli. İyi Çalışmalar.

Savola çalışanı ile A101: Sıkıntıyı yapan ŞOK, biz toplantıda net ifade ettik, bu oyunda yokuz

Savola çalışanı ile A101 çalışanı arasındaki yazışma:
Şimdi fiyatı bozuyoruz.
Hayır sakın yapmayın. Çok sıkıntı olur. Acil 24.95 ikili fiyata çıkalım.
Sıkıntıyı yapan Şok, biz değiliz Biz toplantıda net ifade ettik. Bu oyunda yokuz."
Ama dahil oluyorsunuz. Beraber hareket etmemiz gerekiyor.

‘Piyasa organize edildi’

İki Şok çalışanı arasındaki yazışma:
Merhaba .. Piyasa organize edildi. Ekte sadece satış fiyatlarını - yarından itibaren geçerli olacak şekilde tanımlayabilir misin?
Şok çalışanlarının başka bir yazışması:
Oreo ve Popkek ürünlerinin fiyat geçiş formları ektedir, onayınıza sunarız. Oreo sadece satış fiyatı değişikliğidir, yarın Rakip A ve Rakip M ile eş zamanlı rafa yansıtılacaktır. Popkekler Rakip A ve Rakip M ile birlikte pazartesi rafa yansıtılacak olup salı günü de Rakip B geçecektir.

CarrefourSa: Abilerle konuştum, yarınki BİM'in çıkacağı ayçiçek fiyatı 36.90 dan 39.90 çıkıyor

CarrefourSa çalışanları arasındaki yazışma:
Yarınki BİM'in çıkacağı ayçiçek fiyatı geldi az önce. 36.90 dan 39.90 çıkıyor. Abilerle konuştum. Biz fiyatı hemen organize ediyoruz.
Gerekçeli kararda, belirlenen yazışmalar sonrası belirlenen ürün fiyatlarının listelerine de yer verildi.

Ayçiçek yağında benzer fiyat artışı

Gerekçeli kararda, A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK tarafından 1, 2 ve 5 litre özel markalı ayçiçek yağı ürünlerine ilişkin olarak 1 Ocak 2018-15 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan günlük etiket fiyatı grafiklerine yer de yer verildi. Grafikte, gözlem döneminin önemli bir kısmında günlük etiket fiyatlarının teşebbüslerin tamamı bakımından bire bir aynı seyretmesi nedeniyle grafiklerde farklı teşebbüslere ilişkin fiyat çizgilerinin büyük ölçüde birbirlerinden ayırt edilemedikleri tespit edildi.
Karara göre, market zincirlerinin, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu ve çocuk bezi çeşitlerinde de belli tarihlerde fiyat geçişleri yaptıkları, ve bu ürünlerdeki fiyat geçişlerinin büyük ölçüde aynı olduğu belirlendi.

Topla-dağıt karteli

Karara göre, zincir marketlerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla kanunu ihlal etmeleri nedeniyle cezaya çarptırılmaları uygun görüldü.
Rekabet Kurumu’nca topla-dağıt kartellerinin işleyişine ilişkin video da hazırlandı. Videoda, marketlerin ürün fiyatlarını ortaklaşa belirlemesi ve tüketicilerin yüksek fiyatlarla mağdur olduğu görülüyor.
Videodaki bilgilere göre, topla-dağıt karteller, aynı pazardaki rakiplerin genellikle ortak tedarikçiler aracılığıyla fiyatlarını koordine ettikleri bir rekabet ihlali. Rekabet Kurulu, Mayıs 2020'de başlattığı ve 19 aylık sürecin sonucunda tamamladığı soruşturmada çeşitli zincir marketlerin doğrudan ve dolaylı temaslar yoluyla fiyatlarını ve fiyat artış oranlarını koordine ettiklerini tespit etti. Başlangıcı 2018'e uzanan bu davranışları nedeniyle zincir marketlere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Videoda, zincir marketlere yönelik, "Piyasada faaliyet gösteren firmaların bu tür eylemlerden kaçınmaları hem kendilerinin hem de ülke ekonomisinin lehinedir" uyarısına da yer verildi.
market - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
EKONOMİ
Rekabet Kurumu tarih verdi: 'Zincir marketlere ceza getiren tüm yazışmaları yayımlayacağız'
11 Ocak, 16:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:46ABD'de kar fırtınası: 'Kraliçe Elsa' gözaltına alındı
16:44Hrant Dink, öldürülmesinin 15. yılında, vurulduğu yer olan Sebat Apartmanı önünde anıldı
16:44Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
16:40CHP, HDP’li Semra Güzel kararını açıkladı: Dokunulmazlığın kaldırılması için ‘evet’ oyu vereceğiz
16:38Vali açıkladı: TAG otoyolunda mahsur kalan araç sayısı 900
16:37Kütahya'da Roma dönemine ait sunak ve taş sütunlar ele geçirildi
16:35Kendi partisinin 'domuzlu turta darbesi' hazırladığı BoJo'nun istifası için mecliste yaylım ateşi
16:31Sahra Çölü'ne kar yağdı
16:28Kazakistan: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçleri, ülkemizden tamamen çekildi
16:25AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı: 4-5 gün sürecek
16:23Esenyurt'ta acil servisi basan saldırgan, bir kişinin boğazına bıçak dayadı, doktora da yumruk attı
16:22İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılmasının kazançları neler olur?
16:17Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara: Bu trileçeleri niye yemediniz?
16:14Diyarbakır'da kar yağışı hayatı felç etti: Belediye ve DEDAŞ'a tepki yağdı
16:09Venezüella'da gündem 'Süper Bıyık': Demir sol yumruğuyla halkı kötülerden koruyor
16:04Rusya, Batı’ya Ukrayna hükümetine silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı
16:02Metaverse'de Hint düğünü: Gelinin babasının ruhu da dahil binlerce konuk katılacak
16:01Zamlar günlük hayatı ne kadar etkiledi?
15:58MSB, Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi
15:55Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi'ndeki ömür boyu başkanlığının iptaline yönelik tasarı onaylandı