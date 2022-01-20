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10 kiloluk taş rüzgarda uçup başına düşen kadın hayatını kaybetti
10 kiloluk taş rüzgarda uçup başına düşen kadın hayatını kaybetti
Mersin'de kuvvetli rüzgarın pankarta bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taşı uçurmasıyla birlikte, havalanan taş bir kadının kafasına düşerek ölümüne neden oldu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T06:58+0300
2022-01-20T06:58+0300
türkiye
mersin
ölüm
pankart
taş
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Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir afişe bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taş, rüzgarın etkisiyle 2 katlı binanın çatısından aşağı düştü. Bu sırada taş yoldan geçen 58 yaşındaki Nurhayat Altınkaya’nın başına çarptı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı kadını ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Yaralı kadın hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.Savcı ve olay yeri ekipleri inceleme yaparken, ölüme sebebiyet veren taş ile bir ucu elektrik direğine bağlı pankart çözülerek polis tarafından emanete alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
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mersin, ölüm, pankart, taş

10 kiloluk taş rüzgarda uçup başına düşen kadın hayatını kaybetti

06:58 20.01.2022
© İHA10 kiloluk taş rüzgarda uçup başına düşen kadın hayatını kaybetti
10 kiloluk taş rüzgarda uçup başına düşen kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA
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Mersin'de kuvvetli rüzgarın pankarta bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taşı uçurmasıyla birlikte, havalanan taş bir kadının kafasına düşerek ölümüne neden oldu.
Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir afişe bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taş, rüzgarın etkisiyle 2 katlı binanın çatısından aşağı düştü. Bu sırada taş yoldan geçen 58 yaşındaki Nurhayat Altınkaya’nın başına çarptı.
Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı kadını ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Yaralı kadın hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.
Savcı ve olay yeri ekipleri inceleme yaparken, ölüme sebebiyet veren taş ile bir ucu elektrik direğine bağlı pankart çözülerek polis tarafından emanete alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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