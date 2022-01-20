https://tr.sputniknews.com/20220120/10-kiloluk-tas-ruzgarda-ucup-basina-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1052922045.html

10 kiloluk taş rüzgarda uçup başına düşen kadın hayatını kaybetti

10 kiloluk taş rüzgarda uçup başına düşen kadın hayatını kaybetti

Mersin'de kuvvetli rüzgarın pankarta bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taşı uçurmasıyla birlikte, havalanan taş bir kadının kafasına düşerek ölümüne neden oldu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T06:58+0300

2022-01-20T06:58+0300

2022-01-20T06:58+0300

türkiye

mersin

ölüm

pankart

taş

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Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir afişe bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taş, rüzgarın etkisiyle 2 katlı binanın çatısından aşağı düştü. Bu sırada taş yoldan geçen 58 yaşındaki Nurhayat Altınkaya’nın başına çarptı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı kadını ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Yaralı kadın hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.Savcı ve olay yeri ekipleri inceleme yaparken, ölüme sebebiyet veren taş ile bir ucu elektrik direğine bağlı pankart çözülerek polis tarafından emanete alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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mersin, ölüm, pankart, taş