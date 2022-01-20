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5 ayda 5 kıta: 19 yaşındaki kadın pilottan iki rekor birden
5 ayda 5 kıta: 19 yaşındaki kadın pilottan iki rekor birden
19 yaşındaki Belçikalı- İngiliz pilot Zara Rutherford dünyayı tek başına uçarak dolaşan ve bunu mikro hafif bir uçakla yapan en genç kadın olarak tarihe geçti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T15:31+0300
2022-01-20T15:47+0300
uçak
rekor
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Shark model uçağıyla 18 Ağustos'tan bu yana 52'nin üzerinde ülkeyi dolaşan ve 51 bim km yol kat eden Rutherford, Belçika'daki Kortrijk-Wevelgem Havalimanı'na iniş yaptı."Bir daha aynı şeyi yapmam" itirafından bulunan Rutherford hem harika zaman geçirdiğini ama ölüm tehlikesiyle burun buruna geldiği anlar da olduğunu anlattı. Rutherford'un gördükleri arasında en favorileri yerleri ise New York ve İzlanda'daki aktif yanardağ.Kuzey ve Güney Amerika'nın ardından geçtiği Alaska'da hava ve vize sorunları nedeniyle 1 ay mahsur kalan Rutherford, Rusya'da da kar fırtınası nedeniyle planlanandan uzun kaldı. Peşinden Güney Asya ve Ortadoğu'yu dolaşan Rutherford yolculuğunu Avrupa'da sonlandırdı.
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uçak, rekor

5 ayda 5 kıta: 19 yaşındaki kadın pilottan iki rekor birden

15:31 20.01.2022 (güncellendi: 15:47 20.01.2022)
© REUTERS / PASCAL ROSSIGNOLZara Rutherford
Zara Rutherford - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL
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19 yaşındaki Belçikalı- İngiliz pilot Zara Rutherford dünyayı tek başına uçarak dolaşan ve bunu mikro hafif bir uçakla yapan en genç kadın olarak tarihe geçti.
Shark model uçağıyla 18 Ağustos'tan bu yana 52'nin üzerinde ülkeyi dolaşan ve 51 bim km yol kat eden Rutherford, Belçika'daki Kortrijk-Wevelgem Havalimanı'na iniş yaptı.
"Bir daha aynı şeyi yapmam" itirafından bulunan Rutherford hem harika zaman geçirdiğini ama ölüm tehlikesiyle burun buruna geldiği anlar da olduğunu anlattı. Rutherford'un gördükleri arasında en favorileri yerleri ise New York ve İzlanda'daki aktif yanardağ.
Kuzey ve Güney Amerika'nın ardından geçtiği Alaska'da hava ve vize sorunları nedeniyle 1 ay mahsur kalan Rutherford, Rusya'da da kar fırtınası nedeniyle planlanandan uzun kaldı. Peşinden Güney Asya ve Ortadoğu'yu dolaşan Rutherford yolculuğunu Avrupa'da sonlandırdı.
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