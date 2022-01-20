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İŞKUR, 2022 yılında 1milyon 276 bin 282 kişiye iş bulmayı hedefliyor
İŞKUR, 2022 yılında 1milyon 276 bin 282 kişiye iş bulmayı hedefliyor
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 3 milyon 777 bin işsiz var. İş arayanların çaldığı ilk kapı ise İŞKUR oluyor. İŞKUR’un 2022 yılı performans programına göre bu... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:02+0300
2022-01-20T16:02+0300
türkiye
türkiye
patron
işçi
işsiz
işveren
genç işsizlik
kısa çalışma ödeneği
işsizlik maaşı
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İŞKUR’un 2022 yılı hedeflerini içeren performans programı açıklandı. Kurum, 2022 için 28 performans hedefi belirledi. Belirlenen bu hedefler arasında iş arayanların özel sektörde işe yerleştirilme oranın artırılması da yer alıyor.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022’nin başında açıklanan, 2021 yılı kasım ayı işsizlik verilerine göre Türkiye’de 3 milyon 777 kişi işsiz. Bu kişilerin iş ararken başvurdukları yerlerin başından İŞKUR geliyor.İşe yerleştirilen oranı yüzde 5 arttırılacakİŞKUR tarafından 2022 yılı içinde uygulanacak projeler ile 2022 yılı içerisinde özel sektörde 1 milyon 276 bin 282 kişinin işe yerleştirilmesi planlanıyor. Geçen seneye oranla iş arayanların işe yerleştirilme oranının yüzde 5 oranında artırılması hedefleniyor. 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 206 bin 661 iş arayanın kişi İŞKUR tarafından işe yerleştirildi.İş fuarları düzenlenecekİŞKUR tarafından 2022 yılında iş arayanlarla işverenleri etkin şekilde bir araya getirmek içim 39 adet istihdam fuarı düzenlenecek. Fuarlar ile iş arayanlarla işverenlerin bir araya geldiği platformlar oluşturulması hedefleniyor.Kadınların işe yerleştirme oranı artacakİŞKUR'un performans programına göre özel sektörde işe yerleştirilenlerin içinde kadın oranını yüzde 34'e çıkarılması hedefleniyor. Yine özel sektörde işe yerleştirilenler içindeki genç oranının yüzde 30’a çıkarılması da planlanıyor.2021’de 8.3 milyar TL işsizlik ödeneği verildiİŞKUR 2021 yılı içinde 1 milyon 491 bin 339 kişi için 8.3 milyar TL işsizlik ödeneği sağladı. Pandemi nedeni ile “Kısa Çalışma Ödeneği”nin kapsamı genişletilmiş ve yararlanma şartlarının kolaylaştırılması sayesinde kurum, 3 milyon 773 bin 465 kişi için 36.7 milyar TL kısa çalışma ödeneği, 3 bin 95 bin 836 kişi için 14 milyar TL nakdi ücret desteği ve 5 milyar TL normalleşme teşviki olmak üzere toplam 64 milyar TL destek sağladı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/iskur-eski-genel-muduru-aslan-turkiye-mesleksiz-insanlar-topluluguna-donustu-1052592804.html
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türkiye, patron, işçi, işsiz, işveren, genç işsizlik, iş, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı

İŞKUR, 2022 yılında 1milyon 276 bin 282 kişiye iş bulmayı hedefliyor

16:02 20.01.2022
© AA2022 yılında İŞKUR 1milyon 276 bin 282 kişiye iş bulmayı hedefliyor
2022 yılında İŞKUR 1milyon 276 bin 282 kişiye iş bulmayı hedefliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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TÜİK verilerine göre Türkiye’de 3 milyon 777 bin işsiz var. İş arayanların çaldığı ilk kapı ise İŞKUR oluyor. İŞKUR’un 2022 yılı performans programına göre bu yıl 1milyon 276 bin 282 kişiye özel sektörde işe yerleştirmesi hedefleniyor.
İŞKUR’un 2022 yılı hedeflerini içeren performans programı açıklandı. Kurum, 2022 için 28 performans hedefi belirledi. Belirlenen bu hedefler arasında iş arayanların özel sektörde işe yerleştirilme oranın artırılması da yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022’nin başında açıklanan, 2021 yılı kasım ayı işsizlik verilerine göre Türkiye’de 3 milyon 777 kişi işsiz. Bu kişilerin iş ararken başvurdukları yerlerin başından İŞKUR geliyor.

İşe yerleştirilen oranı yüzde 5 arttırılacak

İŞKUR tarafından 2022 yılı içinde uygulanacak projeler ile 2022 yılı içerisinde özel sektörde 1 milyon 276 bin 282 kişinin işe yerleştirilmesi planlanıyor. Geçen seneye oranla iş arayanların işe yerleştirilme oranının yüzde 5 oranında artırılması hedefleniyor. 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 206 bin 661 iş arayanın kişi İŞKUR tarafından işe yerleştirildi.

İş fuarları düzenlenecek

İŞKUR tarafından 2022 yılında iş arayanlarla işverenleri etkin şekilde bir araya getirmek içim 39 adet istihdam fuarı düzenlenecek. Fuarlar ile iş arayanlarla işverenlerin bir araya geldiği platformlar oluşturulması hedefleniyor.

Kadınların işe yerleştirme oranı artacak

İŞKUR'un performans programına göre özel sektörde işe yerleştirilenlerin içinde kadın oranını yüzde 34'e çıkarılması hedefleniyor. Yine özel sektörde işe yerleştirilenler içindeki genç oranının yüzde 30’a çıkarılması da planlanıyor.

2021’de 8.3 milyar TL işsizlik ödeneği verildi

İŞKUR 2021 yılı içinde 1 milyon 491 bin 339 kişi için 8.3 milyar TL işsizlik ödeneği sağladı.
Pandemi nedeni ile “Kısa Çalışma Ödeneği”nin kapsamı genişletilmiş ve yararlanma şartlarının kolaylaştırılması sayesinde kurum, 3 milyon 773 bin 465 kişi için 36.7 milyar TL kısa çalışma ödeneği, 3 bin 95 bin 836 kişi için 14 milyar TL nakdi ücret desteği ve 5 milyar TL normalleşme teşviki olmak üzere toplam 64 milyar TL destek sağladı.
İşsizlik - kepenek – dükkan – kapalı dükkanlar – kepenk indirme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
ANLAT BANA
İŞKUR eski Genel Müdürü Aslan: Türkiye mesleksiz insanlar topluluğuna dönüştü
10 Ocak, 21:48
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