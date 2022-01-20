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3 ay önce yürüyordu, aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı
3 ay önce yürüyordu, aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı
Adana’da 3 ay önce ortaya çıkan beyin sapı tümörü nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 6 yaşındaki Esila Mina’nın babası kızının iyileşmesi için çabalıyor. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T23:55+0300
2022-01-20T23:56+0300
türkiye
adana
çocuk
ceyhan
beyin tümörü
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Feyzi Can ve 33 yaşındaki Deniz Özdoğan (33) çifti 11 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 10 yaşındaki Yunus ve 6 yaşındaki Esila Mina isimli 2 evlatları dünyaya geldi. Çift, 5 sene önce anlaşamayarak boşandı, çocuklar da baba ile birlikte kaldı.Herhangi bir rahatsızlığı olmayan ve anaokuluna giden Esila Mina’nın 3 ay önce parkta oyun oynarken göz ve çenesi sola doğru yamulup ağzından da köpük geldi. Baba Feyzi Can hemen kızını önce Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Hastanede yapılan tetkikler sonucu Esila Mina’ya beyin sapı tümörü (diffüz pons gliomu) teşhisi konuldu. Cerrahi müdahale yapılamayan Esila Mina’nın kemoterapi ve radyoterapi yöntemiyle tedavisi sürerken yatağa bağımlı hale de geldi.Baba Feyzi Can, kızını birçok hastaneye de götürdü ancak doktorlardan tümörün riskli bir bölgede olması nedeniyle tedavinin İstanbul veya Ankara’da özel merkezlerde ya da yurt dışında yapılabileceğini öğrendi.'Kızımın ölmesini istemiyorum'Kızının az bir ömrünün kaldığını söyleyen baba Feyzi Can, “Bundan 3 ay önce biranda kızımın çenesi sola doğru yamuldu ve ağzından köpük geldi. Hastaneye kaldırdık ve beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Yerinin de çok riskli olduğunu söylediler. Şuan kızım konuşma yetisini kaybetti. Sol bacak ve sol kolunda güç kayıpları oldu” diye konuştu.
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adana, çocuk, ceyhan, beyin tümörü

3 ay önce yürüyordu, aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı

23:55 20.01.2022 (güncellendi: 23:56 20.01.2022)
© İHAAdana’da 3 ay önce ortaya çıkan beyin sapı tümörü nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 6 yaşındaki Esila Mina’nın babası kızının iyileşmesi için çabalıyor.
Adana’da 3 ay önce ortaya çıkan beyin sapı tümörü nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 6 yaşındaki Esila Mina’nın babası kızının iyileşmesi için çabalıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA
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Adana’da 3 ay önce ortaya çıkan beyin sapı tümörü nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 6 yaşındaki Esila Mina’nın babası kızının iyileşmesi için çabalıyor.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Feyzi Can ve 33 yaşındaki Deniz Özdoğan (33) çifti 11 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 10 yaşındaki Yunus ve 6 yaşındaki Esila Mina isimli 2 evlatları dünyaya geldi. Çift, 5 sene önce anlaşamayarak boşandı, çocuklar da baba ile birlikte kaldı.
Herhangi bir rahatsızlığı olmayan ve anaokuluna giden Esila Mina’nın 3 ay önce parkta oyun oynarken göz ve çenesi sola doğru yamulup ağzından da köpük geldi. Baba Feyzi Can hemen kızını önce Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanede yapılan tetkikler sonucu Esila Mina’ya beyin sapı tümörü (diffüz pons gliomu) teşhisi konuldu. Cerrahi müdahale yapılamayan Esila Mina’nın kemoterapi ve radyoterapi yöntemiyle tedavisi sürerken yatağa bağımlı hale de geldi.
Baba Feyzi Can, kızını birçok hastaneye de götürdü ancak doktorlardan tümörün riskli bir bölgede olması nedeniyle tedavinin İstanbul veya Ankara’da özel merkezlerde ya da yurt dışında yapılabileceğini öğrendi.

'Kızımın ölmesini istemiyorum'

Kızının az bir ömrünün kaldığını söyleyen baba Feyzi Can, “Bundan 3 ay önce biranda kızımın çenesi sola doğru yamuldu ve ağzından köpük geldi. Hastaneye kaldırdık ve beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Yerinin de çok riskli olduğunu söylediler. Şuan kızım konuşma yetisini kaybetti. Sol bacak ve sol kolunda güç kayıpları oldu” diye konuştu.
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