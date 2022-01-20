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'A68' nedeniyle günlük 1.5 milyar ton su okyanusa karışıyor
'A68' nedeniyle günlük 1.5 milyar ton su okyanusa karışıyor
Bir dönem 'dünyanın en büyük buzdağı' olarak görülen 'A68' adlı devasa buz kütlesinin erimesi sonucu her gün 1.5 milyar ton suyun okyanusa karıştığı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T12:45+0300
2022-01-20T12:46+0300
antarktika
su
kutup
okyanus
deniz
buzdağı
a68
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2017'de Antarktika'dan kopan A68 buzdağı, yaklaşık 6 bin kilometrekare büyüklüğünde ve yaklaşık 230 metre yüksekliğe sahipti. A68'den eriyen su miktarı, günlük 1.5 milyar tonu aşarken; bu oran İngiltere'nin günlük su tüketiminin yaklaşık 150 katına denk geliyor. Dev buzdağından şimdiye kadar yaklaşık 1 trilyon tonluk buzun eridiği belirtiliyor. Nisan 2021'e kadar A68, çok sayıda küçük parçaya bölünürken bunun uzun süreli etkilerinin olabileceği kaydediliyor. Uzmanlar, Antarktika'dan Güney Atlantik'e doğru hareket eden dev buz kütlesinin çevredeki sığlıklara oturarak milyonlarca penguen, fok ve balinanın yiyecek arama yollarını kapatabileceğine işaret ediyordu. A68'den eriyerek okyanusa karışan suların yerel akımları değiştirerek okyanus zeminin yapısını değiştireceği ve yeni biyolojik değişimlere de kapı aralayacağı ifade ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/arastirma-gemilere-tutunan-canlilar-antarktikanin-ekosistemini-tehdit-edebilir--1052625364.html
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antarktika, su, kutup, okyanus, deniz, buzdağı, a68

'A68' nedeniyle günlük 1.5 milyar ton su okyanusa karışıyor

12:45 20.01.2022 (güncellendi: 12:46 20.01.2022)
© AFP 2021 / CHRISTOF STACHEDünya- Gezegen
Dünya- Gezegen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / CHRISTOF STACHE
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Bir dönem 'dünyanın en büyük buzdağı' olarak görülen 'A68' adlı devasa buz kütlesinin erimesi sonucu her gün 1.5 milyar ton suyun okyanusa karıştığı belirtiliyor.
2017'de Antarktika'dan kopan A68 buzdağı, yaklaşık 6 bin kilometrekare büyüklüğünde ve yaklaşık 230 metre yüksekliğe sahipti. A68'den eriyen su miktarı, günlük 1.5 milyar tonu aşarken; bu oran İngiltere'nin günlük su tüketiminin yaklaşık 150 katına denk geliyor.
Dev buzdağından şimdiye kadar yaklaşık 1 trilyon tonluk buzun eridiği belirtiliyor. Nisan 2021'e kadar A68, çok sayıda küçük parçaya bölünürken bunun uzun süreli etkilerinin olabileceği kaydediliyor.
Uzmanlar, Antarktika'dan Güney Atlantik'e doğru hareket eden dev buz kütlesinin çevredeki sığlıklara oturarak milyonlarca penguen, fok ve balinanın yiyecek arama yollarını kapatabileceğine işaret ediyordu.
A68'den eriyerek okyanusa karışan suların yerel akımları değiştirerek okyanus zeminin yapısını değiştireceği ve yeni biyolojik değişimlere de kapı aralayacağı ifade ediliyor.
Antarktika - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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