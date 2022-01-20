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https://tr.sputniknews.com/20220120/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-komite-ivanka-trumpi-ifadeye-cagirdi-1052956053.html
ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite, Ivanka Trump'ı ifadeye çağırdı
ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite, Ivanka Trump'ı ifadeye çağırdı
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T22:27+0300
2022-01-20T22:27+0300
dünya
donald trump
ifade
ivanka trump
kongre baskını
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6 Ocak Soruşturma Komitesi, Ivanka Trump'a gönderdiği ifade çağrısı mektubunda, "Komite, Başkan Trump ve dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında 6 Ocak sabahı geçen ve sizin de şahitlik ettiğiniz konuşmanın detaylarını öğrenmek istiyor" ifadelerine yer verildi.Ivanka Trump, Trump'ın ailesinden söz konusu komiteye ifadeye çağırılan ilk isim oldu.ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows 'Kongre'yi tahkir' ile suçlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-6-ocak-kayitlarinin-acilmamasi-talebini-reddetti-1052921820.html
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donald trump, ifade, ivanka trump, kongre baskını

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite, Ivanka Trump'ı ifadeye çağırdı

22:27 20.01.2022
© REUTERS / Leah MillisIvanka Trump
Ivanka Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Leah Millis
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ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ı ifadeye çağırdı.
6 Ocak Soruşturma Komitesi, Ivanka Trump'a gönderdiği ifade çağrısı mektubunda, "Komite, Başkan Trump ve dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında 6 Ocak sabahı geçen ve sizin de şahitlik ettiğiniz konuşmanın detaylarını öğrenmek istiyor" ifadelerine yer verildi.
Ivanka Trump, Trump'ın ailesinden söz konusu komiteye ifadeye çağırılan ilk isim oldu.
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.
Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows 'Kongre'yi tahkir' ile suçlanmıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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