Acun Ilıcalı sonrası Hull City'de ilk galibiyet

Göreve devam edip etmeyeceğim yönündeki soruları yanıtlamak benim için zor. Burada geçirdiğim zamanın her anından keyif aldım ve bu süre uzarsa sevinirim. Acun Ilıcalı ile henüz tanışmadım ama birkaç gün içinde tanışacağımıza eminim.

Hull City büyük bir futbol kulübü ve önümüzdeki dönemde neler olacağını görmek için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Burada olan herkesin daha iyi olmak için çaba gösterdiğinden eminim. Gerçekten de çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz ve bunu sahada hissettirebiliyoruz."