https://tr.sputniknews.com/20220120/ahmet-calikin-vefati-nedeniyle-ertelenmisti-basaksehir-konyaspor-macinin-tarihi-belli-oldu-1052944187.html

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti: Başakşehir-Konyaspor maçının tarihi belli oldu

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti: Başakşehir-Konyaspor maçının tarihi belli oldu

Futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı, 22 Şubat Salı günü oynanacak. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T16:18+0300

2022-01-20T16:18+0300

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ahmet çalık

spor

maç

medipol başakşehir

konyaspor

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Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk futbolunu büyük üzüntüye boğan ve sezona ismini verdiğimiz Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta vefat etmesi nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Başakşehir ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak. Milli oyuncumuz merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına bir kez daha başsağlığı dileriz" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220112/tff-basaksehir-konyaspor-macini-erteledi-1052665754.html

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ahmet çalık, maç, medipol başakşehir, konyaspor