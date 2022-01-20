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Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti: Başakşehir-Konyaspor maçının tarihi belli oldu
Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti: Başakşehir-Konyaspor maçının tarihi belli oldu
Futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı, 22 Şubat Salı günü oynanacak. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:18+0300
2022-01-20T16:23+0300
ahmet çalık
spor
maç
medipol başakşehir
konyaspor
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Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk futbolunu büyük üzüntüye boğan ve sezona ismini verdiğimiz Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta vefat etmesi nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Başakşehir ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak. Milli oyuncumuz merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına bir kez daha başsağlığı dileriz" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220112/tff-basaksehir-konyaspor-macini-erteledi-1052665754.html
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ahmet çalık, maç, medipol başakşehir, konyaspor

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti: Başakşehir-Konyaspor maçının tarihi belli oldu

16:18 20.01.2022 (güncellendi: 16:23 20.01.2022)
© AABaşakşehir-Konyaspor maçı
Başakşehir-Konyaspor maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı, 22 Şubat Salı günü oynanacak.
Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk futbolunu büyük üzüntüye boğan ve sezona ismini verdiğimiz Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta vefat etmesi nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Başakşehir ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak. Milli oyuncumuz merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına bir kez daha başsağlığı dileriz" denildi.
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
SPOR
TFF, Başakşehir-Konyaspor maçını erteledi
12 Ocak, 15:10
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