Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/aile-sagligi-merkezinde-hemsireye-silahli-saldiri-1052941308.html
Hemşire Ömür Erez, aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Hemşire Ömür Erez, aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hemşireyi öldüren Rahmi Uygun'un olay... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T15:17+0300
2022-01-20T15:41+0300
türkiye
silahlı saldırı
hemşire
istanbul
kartal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052941380_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_8f8deb7e817ed603fb2a5329a8851346.jpg
İstanbul'un Kartal ilçesinde aile sağlığı merkezinde hemşire olduğu belirtilen kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Hemşire Ömür Erez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun, Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220119/hamile-hemsirenin-darp-edildigi-anlara-iliskin-goruntuler-ortaya-cikti-1052896070.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052941380_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_72000c81b9c9b7cd315fd78c3ddfc3d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
silahlı saldırı, hemşire, istanbul, kartal

Hemşire Ömür Erez, aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

15:17 20.01.2022 (güncellendi: 15:41 20.01.2022)
© DHAAile Sağlığı Merkezi'nde hemşireye silahlı saldırı
Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşireye silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
Abone ol
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hemşireyi öldüren Rahmi Uygun'un olay yerinden kaçtığı ve 20 suçtan kaydı olduğu belirtildi.
İstanbul'un Kartal ilçesinde aile sağlığı merkezinde hemşire olduğu belirtilen kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Hastanede tedavi altına alınan Hemşire Ömür Erez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun, Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti.
Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.
Fransa- Koronavirüs- Yoğun bakım- Hemşire - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
TÜRKİYE
Hamile hemşirenin darp edildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Dün, 15:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce