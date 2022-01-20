https://tr.sputniknews.com/20220120/aile-sagligi-merkezinde-hemsireye-silahli-saldiri-1052941308.html

Hemşire Ömür Erez, aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Hemşire Ömür Erez, aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hemşireyi öldüren Rahmi Uygun'un olay... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T15:17+0300

2022-01-20T15:17+0300

2022-01-20T15:41+0300

türkiye

silahlı saldırı

hemşire

istanbul

kartal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052941380_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_8f8deb7e817ed603fb2a5329a8851346.jpg

İstanbul'un Kartal ilçesinde aile sağlığı merkezinde hemşire olduğu belirtilen kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Hemşire Ömür Erez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun, Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220119/hamile-hemsirenin-darp-edildigi-anlara-iliskin-goruntuler-ortaya-cikti-1052896070.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

silahlı saldırı, hemşire, istanbul, kartal