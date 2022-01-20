https://tr.sputniknews.com/20220120/ak-parti-gundeme-aldi-metaversete-myk-toplantisi-1052926201.html

AK Parti gündeme aldı: Metaverse'te MYK toplantısı

AK Parti gündeme aldı: Metaverse'te MYK toplantısı

AK Parti, ilk kez bir Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını Metaverse'te yapmayı gündemine aldı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T10:14+0300

2022-01-20T10:14+0300

2022-01-20T10:14+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

myk

metaverse

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AK Parti, 17 Ocak'ta Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal'ın katılımıyla Metaverse'te yaptığı toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilk kez bir Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını da Metaverse'te yapmayı gündemine aldı. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, toplantıda, kripto varlıklar ve NFT konularında fikir alışverişi yapıldı. Parti kaynakları, Metaverse'in hem zaman hem de mekândan tasarruf sağladığına işaret ederek, "Aynı kripto varlıklar gibi bu da blockchain esasına göre yapılıyor. Yalnızca bir gözlük vasıtasıyla sanal bir dünyada bir masanın etrafında oturup konuşuyorsunuz. Herkesin avatarları var. Herkes bulunduğu ülkeden, şehirden, odadan bağlanıyor ama aynı odadaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Eldiven teknolojisi sayesinde biriyle tokalaştığınızda bunu da adeta yaşıyorsunuz. Bilişim teknolojilerinin bu kadar hızlı geliştiği bir dünyada buna adapte olmak lazım" yorumunu yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220117/ak-partide-ilk-metaverse-toplantisi-yapildi--1052825883.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, myk, metaverse