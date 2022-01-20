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AK Parti Sözcüsü Çelik: Akşener'in cumhurbaşkanımız hakkında sözlerini kınıyoruz, kabul edilemez
https://tr.sputniknews.com/20220120/ak-parti-sozcusu-celik-aksenerin-cumhurbaskanimiz-hakkinda-sozlerini-kiniyoruz-kabul-edilemez-1052928002.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Akşener'in cumhurbaşkanımız hakkında sözlerini kınıyoruz, kabul edilemez
AK Parti Sözcüsü Çelik: Akşener'in cumhurbaşkanımız hakkında sözlerini kınıyoruz, kabul edilemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Akşener’in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T11:13+0300
2022-01-20T11:21+0300
ömer çelik
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AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği "İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın" sözlerine tepki gösterdi. Çelik, bu ifadeleri kınadıklarını belirterek, kabul edilemez olduğunu ifade etti. "Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:
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ömer çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik: Akşener'in cumhurbaşkanımız hakkında sözlerini kınıyoruz, kabul edilemez

11:13 20.01.2022 (güncellendi: 11:21 20.01.2022)
© AA / Mehmet KamanMeral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu
Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA / Mehmet Kaman
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Akşener’in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği "İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın" sözlerine tepki gösterdi.
Çelik, bu ifadeleri kınadıklarını belirterek, kabul edilemez olduğunu ifade etti.
"Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:
Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.
Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir.
Sn Akşener’in “teröristbaşının serbest bırakılacağını” iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka birşey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.
Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında birşeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır.
Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar.
Asılsız iddialar yaymak, olmayan birşeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir.
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