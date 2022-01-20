https://tr.sputniknews.com/20220120/ak-partili-elitas-kripto-para-borsasi-binance-turkiye-yetkilileriyle-gorustu-1052958253.html

AK Partili Elitaş, kripto para borsası Binance Türkiye yetkilileriyle görüştü

AK Partili Elitaş, kripto para borsası Binance Türkiye yetkilileriyle görüştü

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para borsası Binance Türkiye'nin yetkilileriyle bir araya geldi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T23:23+0300

2022-01-20T23:23+0300

2022-01-20T23:29+0300

mustafa elitaş

türkiye

kripto para

binance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/11/1041351113_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_6c7c81ff663b1d1ba2a9af3ac5d77bb1.jpg

TBMM'de gerçekleşen görüşmeye, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve beraberindeki heyet katıldı. Kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme çalışmalarının ele alındığı görüşmede Binance Türkiye ekibi, kripto para varlıklarına ilişkin dünyadaki uygulama örneklerine de dayanan önerilerini sundu.Kripto para yasa taslağının ele alındığı görüşmede, AK Parti'li Elitaş'a kripto para borsalarının yasal çerçeveye alınması konusundaki görüş ve önerileri sunuldu.Binance temsilcileri görüşmede, yasal düzenlemelere ilişkin dünyada başarılı buldukları örneklerden yola çıkarak hazırladıkları teknik sunumu gerçekleştirdi. Binance ekibi, yapılacak düzenlemelerle ilgili üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade etti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mustafa elitaş, kripto para, binance