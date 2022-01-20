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AK Partili Elitaş, kripto para borsası Binance Türkiye yetkilileriyle görüştü
AK Partili Elitaş, kripto para borsası Binance Türkiye yetkilileriyle görüştü
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para borsası Binance Türkiye'nin yetkilileriyle bir araya geldi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T23:23+0300
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mustafa elitaş
türkiye
kripto para
binance
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TBMM'de gerçekleşen görüşmeye, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve beraberindeki heyet katıldı. Kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme çalışmalarının ele alındığı görüşmede Binance Türkiye ekibi, kripto para varlıklarına ilişkin dünyadaki uygulama örneklerine de dayanan önerilerini sundu.Kripto para yasa taslağının ele alındığı görüşmede, AK Parti'li Elitaş'a kripto para borsalarının yasal çerçeveye alınması konusundaki görüş ve önerileri sunuldu.Binance temsilcileri görüşmede, yasal düzenlemelere ilişkin dünyada başarılı buldukları örneklerden yola çıkarak hazırladıkları teknik sunumu gerçekleştirdi. Binance ekibi, yapılacak düzenlemelerle ilgili üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade etti.
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mustafa elitaş, kripto para, binance

AK Partili Elitaş, kripto para borsası Binance Türkiye yetkilileriyle görüştü

23:23 20.01.2022 (güncellendi: 23:29 20.01.2022)
© AAMustafa Elitaş
Mustafa Elitaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para borsası Binance Türkiye'nin yetkilileriyle bir araya geldi.
TBMM'de gerçekleşen görüşmeye, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve beraberindeki heyet katıldı. Kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme çalışmalarının ele alındığı görüşmede Binance Türkiye ekibi, kripto para varlıklarına ilişkin dünyadaki uygulama örneklerine de dayanan önerilerini sundu.
Kripto para yasa taslağının ele alındığı görüşmede, AK Parti'li Elitaş'a kripto para borsalarının yasal çerçeveye alınması konusundaki görüş ve önerileri sunuldu.
Binance temsilcileri görüşmede, yasal düzenlemelere ilişkin dünyada başarılı buldukları örneklerden yola çıkarak hazırladıkları teknik sunumu gerçekleştirdi.
Binance ekibi, yapılacak düzenlemelerle ilgili üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade etti.
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