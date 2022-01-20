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https://tr.sputniknews.com/20220120/almanyada-12-bin-asi-sertifikasinda-sahtekarlik-sorusturmasi-1052921315.html
Almanya'da '12 bin aşı sertifikasında sahtekarlık' soruşturması
Almanya'da '12 bin aşı sertifikasında sahtekarlık' soruşturması
Almanya'da polisin, 12 bin aşı sertifikasının sahte olduğu şüphesiyle soruşturma başlattığı duyuruldu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T05:35+0300
2022-01-20T05:37+0300
dünya
almanya
soruşturma
sahte
koronavirüs aşısı
aşı sertifikası
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Alman haber ajansının (DPA) haberinde, birçok alanda 3G (aşı, test ve iyileşmiş olma) zorunluluğuna ilişkin sahteciliğin artması ve çeşitli eyaletlerde 12 bin aşı sertifikasının sahte olduğu şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.Aşı sertifikası sahtekarlığının mesajlaşma uygulaması Telegram'da yaygın olduğu ve bu sertifikaların 200 ila 300 euro'ya temin edilebildiği ifade edildi.Haberde emniyet birimlerinin dolaşımda olan sahte aşı belgelerinin gerçek sayısını tespit etmesinin şu an için mümkün olmadığı vurgulandı.Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Werder Bremen'in antrenörü Markus Anfang'ın sahte aşı sertifikası kullandığının ortaya çıkmasının ardından sözleşmesi feshedilmiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/almanyada-gunluk-koronavirus-vaka-sayisinda-yeni-rekor-1052882736.html
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almanya, soruşturma, sahte, koronavirüs aşısı, aşı sertifikası

Almanya'da '12 bin aşı sertifikasında sahtekarlık' soruşturması

05:35 20.01.2022 (güncellendi: 05:37 20.01.2022)
© REUTERS / Hannibal HanschkeAlmanya, koronavirüs aşısı
Almanya, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Almanya'da polisin, 12 bin aşı sertifikasının sahte olduğu şüphesiyle soruşturma başlattığı duyuruldu.
Alman haber ajansının (DPA) haberinde, birçok alanda 3G (aşı, test ve iyileşmiş olma) zorunluluğuna ilişkin sahteciliğin artması ve çeşitli eyaletlerde 12 bin aşı sertifikasının sahte olduğu şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Aşı sertifikası sahtekarlığının mesajlaşma uygulaması Telegram'da yaygın olduğu ve bu sertifikaların 200 ila 300 euro'ya temin edilebildiği ifade edildi.
Haberde emniyet birimlerinin dolaşımda olan sahte aşı belgelerinin gerçek sayısını tespit etmesinin şu an için mümkün olmadığı vurgulandı.
Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Werder Bremen'in antrenörü Markus Anfang'ın sahte aşı sertifikası kullandığının ortaya çıkmasının ardından sözleşmesi feshedilmiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.
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