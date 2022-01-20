https://tr.sputniknews.com/20220120/almatida-siddet-olaylarina-karisanlara-silah-dagitan-uc-kisiye-gozalti-1052934675.html

Almatı’da, şiddet olaylarına karışanlara silah dağıtan üç kişiye gözaltı

Almatı’da, şiddet olaylarına karışanlara silah dağıtan üç kişiye gözaltı

Yakıt fiyatlarıyla başlayıp şiddet olaylarına dönüşen protestoların kontrol altına alındığı Kazakistan’ın Almatı kentinde polis, olaylara karışanlara silah... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T13:10+0300

2022-01-20T13:10+0300

2022-01-20T13:10+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

saldırı

almatı

silah

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Almatı Polis Dairesi Başkan Yardımcısı Berik Abilbekov, “Gözaltına alınanlar 19-20 yaşlarında genç adamlar. Kitlesel olaylar sırasında şüpheliler bir silah dükkanından silah alıp bunları Cumhuriyet Meydanı’nda toplananlara dağıtmaya başladı. Gözaltı kentteki bir pazarda gerçekleşti. Şu anda şahıslar gözetim altında. Başka suçlara karışıp karışmadıklarını kesinlikle kontrol edeceğiz” dedi.İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, silah dağıtım süreci kamera kayıtlarına geçti. Görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Zanlılar ifadelerinde meydana silah götürmeleri için kendilerini kimliği bilinmeyen birilerinin zorladığını söyledi.Zanlılardan biri, “Bir silah mağazasına saldırdık. Bizi bunu yapmaya zorlayan bir grup vardı. Çaldığımız silahların yarısını kendileri aldı” dedi.Bir diğer zanlı da, bu kişilerin gaz maskeleri, makineli tüfekleri ve bıçakları olduğunu, bu suçu onlardan korkmaları ve baskı nedeniyle işlediklerini ifade etti.Polis şimdi de bu grubu yönetenlerin kimliğini ve gözaltına alınanların gerçek amaçlarını tespit etmeye çalışıyor.Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari binalara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korumuştu. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.Almatı’da saldırganlara ait gizli mezarlar bulunduAlmatı Polis Dairesi Sözcüsü Saltanat Azirbek de Rus basınına yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin kitlesel olaylara katılan saldırganlara ait gizli mezarların bulduğunu söyledi.Azirbek, gizli mezarlarla olaylara katılanların kimliğinin tespit edilmesinin zorlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.Daha önce Daire başkanı kanat Taymerdenov, kentte olaylar sırasında morglara yedi saldırı gerçekleştirildiğini, 40 cenazenin çalındığını söylemişti. Taymerdenov, “Ölenleri bırakmıyorlar, yaralıları da yanlarına alıyorlardı” demişti.

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kazakistan, saldırı, almatı, silah