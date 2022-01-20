https://tr.sputniknews.com/20220120/anadolu-bassavciligi-hemsire-omur-erezin--oldurulmesiyle-ilgili-sorusturma-baslatti-1052953420.html

Başsavcılık hemşire Ömür Erez’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı

Başsavcılık hemşire Ömür Erez’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hemşire Ömür Erez'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T20:43+0300

2022-01-20T20:43+0300

2022-01-20T21:40+0300

hemşire

anadolu cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

türkiye

ömür erez

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İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez, hayatını kaybederken, şüpheli Uygun yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.Yapılan ilk araştırma sonuçlarına göre, Ömür Erez'in Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı, iki defa evlenip boşandığı, son boşandığı eşiyle ilgili de 2019 ve 2020 yıllarında 'kasten yaralama' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından şikayette bulunduğu ancak şüpheli Uygun ile ilgili herhangi bir müracaatı olmadığı belirlendi.Şüpheli Rahmi U'nun, Aile Sağlığı Merkezine Musa T. adına kiralanmış araçla giderek olayı gerçekleştirdiği, daha sonra aynı araçla olay yerinden birlikte firar ettikleri tespit edildi.Öte yandan, olayla ilgili M.K ve N.I.H adlı kişilerin tanık olarak alınan beyanlarında, Ömür Erez’in Konya’da ikamet eden şüpheli ile iki yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, yaklaşık bir yıl görüştüğü, bu süre zarfında Konya'ya birkaç kez gidip geldiği ancak daha sonra ayrıldıklarını anlattıkları belirtildi.Tanık beyanlarına göre şüpheli Uygun'un bu ayrılığın ardından Ömür Erez'i sık sık rahatsız ettiği, aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı dün Konya'dan İstanbul'a geldiği, Erez'in olaydan önce de tanık M.K'yı arayarak, "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" şeklinde konuşma yaptığı bilgisi edinildi.Olay yerinde yapılan incelemede, 5 adet kovan ile 1 çekirdek bulunduğu, şüpheli Rahmi Uygun'un yakalandığında üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız silah ele geçirildiği öğrenildi.Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220120/aile-sagligi-merkezinde-hemsireye-silahli-saldiri-1052941308.html

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hemşire, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, ömür erez