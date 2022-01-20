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Ankara Metrosu'nda klasik müzik çalmaya başladı: 'Günün yorgunluğuna iyi gelebilecek bir şey'
Ankara Metrosu'nda klasik müzik çalmaya başladı: 'Günün yorgunluğuna iyi gelebilecek bir şey'
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) ile iş birliği yapan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ankara Metrosu’nda ilk etapta... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T12:30+0300
2022-01-20T12:40+0300
klasik müzik
türkiye
ankara
metro
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent ulaşımını daha konforlu ve modern hale dönüştüren projelerine bir yenisini daha ekledi.Daha önce amatör müzisyenlere Metro ve ANKARAY İstasyonlarının kapılarını açan EGO Genel Müdürlüğü şimdi de vatandaşların günün yorgunluğunu atması ve seyahatleri sırasında dinleyebilmesi için Ankara Metrosu’nda klasik müzik yayınına başladı.Vatandaşlardan yoğun talep geldi: İlk müzik yayını Kızılay-Koru hattında başladıEGO Genel Müdürlüğü vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine klasik müzik yayını için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) ile iş birliği yaptı.İlk etapta pilot uygulama olarak Kızılay-Koru hattında hayata geçirilen klasik müzik yayınını aşama aşama tüm metro istasyonlarında uygulamayı düşündüklerini belirten EGO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yurtalp Erdoğan, şu bilgileri verdi:
https://tr.sputniknews.com/20210608/tavuklar-icin-opera-sanatcisina-klasik-muzik-repertuvari-hazirlatti-yumurta-verimi-yuzde-10-artti-1044683148.html
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klasik müzik, ankara, metro

Ankara Metrosu'nda klasik müzik çalmaya başladı: 'Günün yorgunluğuna iyi gelebilecek bir şey'

12:30 20.01.2022 (güncellendi: 12:40 20.01.2022)
© İHAAnkara Metrosu
Ankara Metrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA
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Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) ile iş birliği yapan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ankara Metrosu’nda ilk etapta Kızılay-Koru hattında klasik müzik yayınına başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent ulaşımını daha konforlu ve modern hale dönüştüren projelerine bir yenisini daha ekledi.
Daha önce amatör müzisyenlere Metro ve ANKARAY İstasyonlarının kapılarını açan EGO Genel Müdürlüğü şimdi de vatandaşların günün yorgunluğunu atması ve seyahatleri sırasında dinleyebilmesi için Ankara Metrosu’nda klasik müzik yayınına başladı.

Vatandaşlardan yoğun talep geldi: İlk müzik yayını Kızılay-Koru hattında başladı

EGO Genel Müdürlüğü vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine klasik müzik yayını için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) ile iş birliği yaptı.
İlk etapta pilot uygulama olarak Kızılay-Koru hattında hayata geçirilen klasik müzik yayınını aşama aşama tüm metro istasyonlarında uygulamayı düşündüklerini belirten EGO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yurtalp Erdoğan, şu bilgileri verdi:

“Bizim öncelikli amacımız vatandaşlarımızın güvenli, hızlı ve konforlu şekilde ulaşımlarını sağlamak. Tüm çalışmalarımızı bu bilinçle gece gündüz sürdürüyoruz. Bunun dışında yolcularımızın istasyonlarda transferi sırasında günün yorgunluğuna ve stresine iyi gelebilecek birtakım çalışmalar yapmak istedik. Bunun için iyileştirici özelliği bilimsel olarak da kanıtlanmış olan müziği düşündük. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile ortak bir çalışma sonucunda istasyonlarımızda müzik yayını uygulaması başlattık. Uygulamayı ilk etapta Kızılay-Koru hattımızda başlattık. Giderek de bu yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın sosyal medya kanalları ve Başkent 153 üzerinden ileteceği görüşleri de bizim için çok değerli.”

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