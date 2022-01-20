Ankara Metrosu'nda klasik müzik çalmaya başladı: 'Günün yorgunluğuna iyi gelebilecek bir şey'

“Bizim öncelikli amacımız vatandaşlarımızın güvenli, hızlı ve konforlu şekilde ulaşımlarını sağlamak. Tüm çalışmalarımızı bu bilinçle gece gündüz sürdürüyoruz. Bunun dışında yolcularımızın istasyonlarda transferi sırasında günün yorgunluğuna ve stresine iyi gelebilecek birtakım çalışmalar yapmak istedik. Bunun için iyileştirici özelliği bilimsel olarak da kanıtlanmış olan müziği düşündük. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile ortak bir çalışma sonucunda istasyonlarımızda müzik yayını uygulaması başlattık. Uygulamayı ilk etapta Kızılay-Koru hattımızda başlattık. Giderek de bu yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın sosyal medya kanalları ve Başkent 153 üzerinden ileteceği görüşleri de bizim için çok değerli.”