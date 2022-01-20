https://tr.sputniknews.com/20220120/apollodan-athenaya-antik-kentlerin-5-endemik-bitkisi-koruma-altina-alindi-1052930045.html

'Apollo'dan Athena'ya': Antik kentlerin 5 endemik bitkisi koruma altına alındı

'Apollo'dan Athena'ya': Antik kentlerin 5 endemik bitkisi koruma altına alındı

Antalya'da 5 antik kentin 5 antik bitkisi, 'Apollo'dan Athena'ya Antik Kentler Endemik Çiçekler' adlı proje kapsamında koruma altına alındı. Phaselis'te... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T11:51+0300

2022-01-20T11:51+0300

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Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) fonuyla desteklenen Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği'nin (ANTOK) yürüttüğü, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Müdürlüğü'nün katılımcı olduğu 'Apollo'dan Athena'ya Antik Kentler Endemik Çiçekler' adlı proje tamamlandı.Dünyada sadece Antalya'nın 5 antik kentinde yayılış gösteren 5 endemik bitkinin korunmasını amaçlayan projenin koordinatörü AÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, ANTOK Başkanı Doç. Dr. Gökhan Deniz, Phaselis'te yetişen burçak, Perge'nin hava civası, Side'nin canavar otu, Aspendos'un orkidesi ve Termessos'un çiğdeminin artık koruma altına alındığını belirtti.250 bitki türü sadece Antalya'da, 73'ü tehlike altındaAntalya'nın biyoçeşitlilik anlamında Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade eden Doç. Dr. Deniz, "Antalya bitki türleri zenginliği açısından ülkemizin vitrini konumunda. 250 bitki türü, dünya üzerinde sadece Antalya'da yayılış gösteriyor. Bunlardan 73'ü maalesef farklı nedenlerle kritik olarak tehlike altında. Projemizi oluştururken hem ülkemizin göz bebeği konumunda olan antik kentlerimiz ve onların içerisinde dünya üzerinde sadece o bölgede ve yakın çevresinde yayılış gösteren bitki türlerine odaklanmak istedik. Bunlar Phaselis, Perge, Termessos, Side ve Aspendos antik kentleri" dedi.Proje 2019 yılında başladıDoç. Dr. Gökhan Deniz, 2019 yılında başlayan proje kapsamında çok detaylı arazi çalışmaları yaptıklarını belirtti:Proje kapsamında çocuklara yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini de anlatan Doç. Dr. Deniz "Biliyoruz ki; bir insanın tanımadığı bir olguyu sevmesi ve sevmediği bir olguyu koruması mümkün görünmüyor. Bu nedenle çocuklara da anlattık. Sergiler yaptık" ifadelerini kullandı.Projenin yürütüldüğü 5 antik kentteki koruma altına alınan bitkilerle ilgili tanıtım tabelaları yerleştirildiğini de belirten Doç. Dr. Deniz, şöyle devam etti:'Geçmişte de günümüzde olduğu gibi çiçek sevgisi vardı’Proje kapsamında elde ettikleri verilere göre, binlerce yıl önce 5 antik kentte yaşayan insanların da bu bitkilerin farkında olduklarını ifade eden Doç. Dr. Deniz, şöyle konuştu:

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athena, apollo, koruma, bitki, antik kent