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https://tr.sputniknews.com/20220120/arkadaslariyla-eglenen-21-yasindaki-aysegul-merci-hayatini-kaybetti-2-kisi-gozaltinda-1052934258.html
Arkadaşlarıyla eğlenen 21 yaşındaki Ayşegül Merci hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltında
Arkadaşlarıyla eğlenen 21 yaşındaki Ayşegül Merci hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltında
Denizli’de birlikte geldikleri apartta, tasarruf ampulüyle uyuşturucu partisi yaptıkları öne sürülen gençlerden, 21 yaşındaki Ayşegül Meci aniden fenalaşarak... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T13:08+0300
2022-01-20T13:08+0300
yaşam
denizli
uyuşturucu
parti
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Denizli'nin, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Gece saatlerinde 21 yaşındaki Ayşegül Meci, erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K. ile beraber otomobille aparta geldi.İHA'da yer alan son dakika haberine göre burada tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan gençler, bir süre sonra geceyi apartta geçirdi.Bir anda yere yığıldıErtesi gün birden fenalaşan Meci, ağzından köpükler gelerek fenalaşıp yere yığıldı. Burada M.A., 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Meci’nin nabzını kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi.İki arkadaşı gözaltına alındıPolis ekipleri genç kızın erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K.’yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirirken, çevrede ise incelemeler yapıldı.Kesin ölüm nedeni otopside çıkacakYapılan çalışmaların ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan, 2 arkadaşıyla beraber kaldığı sırada hayatını kaybeden genç kızın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin arından ortaya çıkacağı belirtildi.Olay ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A. ve Ş.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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denizli, uyuşturucu, parti

Arkadaşlarıyla eğlenen 21 yaşındaki Ayşegül Merci hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltında

13:08 20.01.2022
© İHAKastamonu, Araç, acil servis, hastane
Kastamonu, Araç, acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA
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Denizli’de birlikte geldikleri apartta, tasarruf ampulüyle uyuşturucu partisi yaptıkları öne sürülen gençlerden, 21 yaşındaki Ayşegül Meci aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Meci'nin iki arkadaşı gözaltına alındı.
Denizli'nin, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.
Gece saatlerinde 21 yaşındaki Ayşegül Meci, erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K. ile beraber otomobille aparta geldi.
İHA'da yer alan son dakika haberine göre burada tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan gençler, bir süre sonra geceyi apartta geçirdi.

Bir anda yere yığıldı

Ertesi gün birden fenalaşan Meci, ağzından köpükler gelerek fenalaşıp yere yığıldı. Burada M.A., 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Meci’nin nabzını kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İki arkadaşı gözaltına alındı

Polis ekipleri genç kızın erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K.’yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirirken, çevrede ise incelemeler yapıldı.

Kesin ölüm nedeni otopside çıkacak

Yapılan çalışmaların ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan, 2 arkadaşıyla beraber kaldığı sırada hayatını kaybeden genç kızın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin arından ortaya çıkacağı belirtildi.
Olay ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A. ve Ş.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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